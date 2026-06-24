Surchauffe climatique : les ministres et les parlementaires tentent encore d'esquiver la réalité

La classe politique tourne le dos au défi du climat. Cette piètre esquive va encore s'aggraver avec la campagne présidentielle. Le système actuel est très inférieur à ce que la situation exigerait de lui :

La surchaleur ne tue pas seulement des gens âgés : elle fait souffrir toutes les couches de la population. Que font les pouvoirs publics ?

Les élus locaux et régionaux réagissent avec les moyens du bord.

Les politiciens hexagonaux parlent d'autre chose. Ou disent n'importe quoi : "Faites les Andalous !" (Jean-Luc Mélenchon). Ou s'en tiennent au palliatif : les climatiseurs de Marine Le Pen...

L'exécutif, enfermé dans son idéologie libérale, se borne à dire aux citoyens de "veiller les uns sur les autres" (Emmanuel Macron). On attend d'un chef d'Etat autre chose que des leçons de care réduit à la morale individuelle.

En réalité, le problème est si vaste – et si profond – qu'il exigerait une véritable politique climatique impulsée par l'Etat, en deux volets : 1. orchestrer l'adaptation des bâtiments et de l'urbanisme au nouveau climat ; 2. lutter autant que possible, et de façon réaliste, contre les causes du dérèglement climatique. Ces causes sont connues. Mais jusqu'à présent, quand le gouvernement parlait de prendre des mesures à leur sujet (qui touche notamment les gaz émis par les moteurs thermiques), l'opinion réagissait mal. Surtout dans les régions sous-équipées en transports collectifs.

L'hostilité d'une grande partie du public aux mesures concrètes intimide la classe politique. Celle-ci en profite pour abandonner une par une les dispositions environnementales prises depuis vingt ans. Tombé de 2,4 milliards d'euros (2024) à 837 millions (2026), le "Fonds vert" (aide aux collectivités) vient d'être encore diminué de 20 % par le gouvernement. L'approche de la présidentielle va aggraver ce processus : la droite et l'extrême droite font ouvertement campagne contre toute écologie concrète ; le centre regarde ailleurs ; la gauche préfère parler d'euthanasie.

Résultat : chaque vague caniculaire, suivie d'un dôme de surchaleur vissé sur l'Hexagone, est vue par l'exécutif comme s'il s'agissait d'un événement isolé et imprévu. "Dans l'urgence" (comme toujours), la place Beauvau, Matignon, l'Elysée etc réunissent "cellule de crise" sur "cellule de crise" : comme si chaque effet météo du dérèglement climatique était un événement inattendu. Non ! La répétitivité croissante du phénomène montre qu'il s'agit des manifestations en série d'un dérèglement d'ensemble. Ce qui lance un défi à notre société et à toutes nos habitudes. Menaçant le bien commun, le dérèglement climatique est un sujet "politique" mais au vrai sens du terme : rien à voir avec les prétentions fébriles – par exemple – de Gabriel Attal, mais tout à voir avec les analyses et les suggestions de Laudato Si'.

Citons le directeur de France-Nature-Environnement, Jean-François Julliard : "Des mesures structurantes sont nécessaires, mais elles ne sont pas assez séduisantes pour des politiciens en campagne qui ont besoin de mesures à court terme". Autrement dit il faut changer de façon radicale notre mode de gouvernement. Ce sera un grand effort conceptuel comme en 1958, mais d'une envergure bien plus exigeante pour l'esprit : car le défi climatique est sans précédent dans l'histoire des États.