Les antivax, produits de l'hyper-individualisme actuel

La sociologue de gauche Nathalie Heinich s’oppose au différentialisme et au communautarisme et à l’extension perpétuelle des “droits” subjectifs au détriment du bien commun et de l’Etat. Dans Libération du 23/07, elle signe une intéressante tribune. Extraits :

<< Ne faisant pas partie des “antivax”, j’ignore comment ceux-ci voient les partisans de la vaccination : probablement comme des gens agis par la peur, des esprits moutonniers et obéissants face à l’autorité, prêts à se coucher à la première injonction (et injection) venue. Il m’est plus facile, en revanche, de décrire la façon dont les partisans de la vaccination (dont je suis) voient ses adversaires : comme des individualistes pour lesquels prime leur liberté personnelle ; comme des esprits se croyant forts pour lesquels l’opposition au “pouvoir” fait figure de vertu première ; comme des esprits faibles prêts à gober le premier ragot traînant sur les réseaux sociaux pourvu qu’il conforte leur souci de bien-être ou leur propension à la paranoïa ; comme des analphabètes du social pour lesquels celui-ci n’existe que comme dispensateur de droits mais jamais comme objet de devoirs. […] Individualistes toujours, civiques jamais.

Cette forme d’esprit évoque irrésistiblement ces enfants insupportables qui ont été élevés dans l’idée qu’ils sont le centre du monde, que le moindre de leur désir fait loi, qu’autrui n’existe que pour satisfaire leurs envies, et que toute atteinte à leur volonté est une inacceptable offense. Cet état d’esprit a un nom : c’est “l’enfant-roi” – cet enfant-roi qui a fait son apparition massive dans les familles grâce à la révolution permissive de l’après-68, associée à cette formidable libération qu’a été le contrôle des naissances, grâce auquel l’enfant est devenu non une conséquence obligée du couple mais un choix, souvent unique et forcément surinvesti. […]

Aujourd’hui, ces enfants-rois apparus dans nombre de familles des années 70 ont […] eux-mêmes fait des enfants, parfois élevés comme eux-mêmes l’ont été, c’est-à-dire lâchés plutôt qu’éduqués. Mais ont-ils grandi en maturité, autrement dit sont-ils devenus des “adultes” ? On se le demande à les entendre, enfermés qu’ils sont dans la contemplation fascinée de leur intérêt personnel, réduit au libre exercice d’une toute-puissance fantasmée. Pauvres grands enfants, rois de leur propre nombril… >>

Nathalie Heinich est attaquée par les gardiens de l’idéologie officielle. On comprend pourquoi : les libertaires ne supportent pas que l’on montre leur proximité avec les libéraux… Les militant.e.s * LGBTQ+ ne tolèrent pas que l’on montre leur dogme anti-normes comme est un sous-produit de la dissociété consumériste. Et les illuminés antivax** n’admettent pas d’être décrits comme des clones (dans ce domaine) de l’ultradroite US ; c’est pourtant exact.

__________



* Emploi ironique. Que les alarmés se rassurent.

** Je ne parle pas ici des gens qui se posent des questions rationnelles.