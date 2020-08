USA : rejetant le pape, donc excommunié par son diocèse, un prêtre pro-Vigano est soutenu par les trumpistes

Jeremy Leatherby : excommunié, mais ça accroît son prestige chez les trumpistes Ça ne va pas mieux aux Etats-Unis ! L’affaire Leatherby en dit long sur le cocktail de délires du milieu ultraconservateur américain – et ses dégâts profonds jusque sur le plan théologique...

Le dévoiement symptomatique d’un prêtre du diocèse de Sacramento – et de ses nombreux supporters issus des milieux trumpistes – est analysée par le journaliste catholique Michael S. Winters dans le National Catholic Reporter (12/08). Extraits :

<< Auto-infligée puisque découlant de la commission du délit en elle-même (latae sententiae), l’excommunication du P. Leatherby est le premier cas de prêtre catholique aussi sévèrement puni dans son opposition au pape François. […] Et les fautes de Leatherby sont inséparables du délire anti-François qui affecte encore une partie de la droite catholique.

La lettre de l’évêque de Sacramento (Mgr Jaime Soto) aux diocésains énumère les raisons de l’excommunication de Leatherby : 1. celui-ci avait repris son ministère public malgré sa récente suspense a divinis ; 2. dans la prière eucharistique de la messe, il refusait de mentionner le pape François et lui substituait le nom du pape émérite Benoît XVI ; 3. dans la même prière il refusait de prier pour [l’évêque du lieu], Mgr Soto. Et malgré les offres de dialogue de l’évêque, il a refusé de le rencontrer.

Le point important est la raison invoquée par Leatherby, en 2020, pour se donner le droit de poursuivre illicitement son ministère : “J’allais respecter ma suspense, lorsque le covid-19 a frappé et que les sacrements ont été virtuellement bannis à travers le monde. Les croyants se sont ainsi vu refuser le plus essentiel : l’eucharistie, le Pain sans lequel nul n’a la vie en lui. J’ai compris, canoniquement, que c’était violer la loi de l’Eglise. Les croyants […] ont un droit permanent aux sacrements. Il ne m’était pas possible d’assister en spectateur inactif à cette négation du Christ, la plus grande depuis Sa crucifixion…”

Les mois où l’on n’eut accès qu’à la messe en ligne furent certes difficiles, mais […] moins difficile que de devoir vivre en se sachant coupable d’avoir pris part à un rassemblement où la contagion du virus aura amené d’autres fidèles à un état grave ou à la mort. Ne pas être capable de reconnaître la nécessité de sacrifices mutuels pour éviter de se causer un tel préjudice entre frères, participe de l’aveuglement publiquement exprimé par Mgr Carlo Maria Vigano (bien sûr) dans sa tristement célèbre Lettre au président Donald Trump1. [Leatherby le reconnaît :] “La sentence d’excommunication rendue contre moi par l’évêque Soto est conforme à mon attitude au sujet de Jorge Bergoglio, avec lequel je suis incapable de me sentir en communion d’Eglise2. Plus important : je trouve indéfendable de tenir que la déclaration du pape Benoît en 2013 remplit les conditions canoniques d’un acte valide de renonciation au pontificat ; en raison de quoi je ne vois pas en Bergoglio le Pontife Suprême de l’Eglise Catholique Romaine3. Je crois qu’il pourrait bien être le chef de la contre-Eglise prophétisée par le Vénérable Fulton Sheen, ou de “l’anti-Eglise” évoquée par Karol Wojtyla (le futur pape Jean-Paul II), ou de “l’Eglise parallèle” décrite récemment par l’Archevêque Vigano.” 4

Pourtant Benoît XVI est vivant : s’il avait eu le moindre doute sur la validité de sa renonciation, rien ne l’empêchait de l’exprimer. Il ne l’a pas fait... Leatherby aurait-il bénéficié d’une révélation privée [surnaturelle] ?

Leatherby nous informe par ailleurs qu’être relevé de l’état clérical “dans l’Eglise sur laquelle règne Bergoglio” est son objectif, ”afin de vivre dans l’indépendance ses promesses sacerdotales”. Il devient protestant ?

Le complexe politico-théologique5 a trouvé en Leatherby un nouveau héros. Les messages de soutien déferlent sur les réseaux sociaux. Les lire confirme ce que l’on savait depuis le coup Vigano : les gens qui croient que François n’est pas le vrai pape sont aussi ceux qui nient le bien-fondé des mesures de protection contre le coronavirus, les laudateurs de Vigano sont aussi les fans de Bill Barr6. Les supporters catholiques de Trump ont tellement refoulé leur propre discernement moral qu’ils en sont à croire les non-sens diffusés par les activistes anti-François. >>

[ fin des extraits de l'article de Michael S. Winters ]

1. https://s3.amazonaws.com/lifesite/Open_Letter_President_Donald_Trump.pdf

2. Leatherby présente comme vérités évidentes des délires d’ultraconservateurs : ainsi l’accueil des Amazoniens à Rome présenté comme un “acte d’idolâtrie”. Ou l’accueil paroissial des divorcés remariés présenté comme un “viol de la tradition de l’Eglise”. Ou le dialogue interreligieux présenté comme une “promotion permanente du syncrétisme”… Griefs déjà lancés (par les générations intégristes précédentes) contre Paul VI et Jean-Paul II, et dont l’inconsistance a été établie sous chaque pontificat – y compris l'actuel.



3. Noter que “Pontife Suprême” et “Eglise Catholique Romaine” ne sont pas des expressions catholiques, mais appartiennent au classique langage protestant US.

4. Fulton Sheen (1885-1979) : prélat US dont la béatification (décidée en 2019 par le pape François) est actuellement retardée par des évêques US. Noter que la “contre-Eglise” dont parlait Mgr Sheen pendant la guerre froide n’a rien à voir avec ce que prétend Leatherby pour l'époque actuelle. Pas plus que “l’anti-Eglise” dont parlait le cardinal Wojtyla : c’était à propos de la manipulation soviétique de mouvements progressistes catholiques polonais des années 1960-1970 (mouvement Pax, groupe des “prêtres pour la paix”, etc). Mais ce qui juge Leatherby, c’est la référence à Vigano comme si c’était une autorité ecclésiale comparable à Mgr Sheen ou saint Jean-Paul II ! (Sur Vigano : cf. ici, notamment note du 07/08).

5. L’expression “complexe politico-théologique” est forgée par Winters sur le modèle de l’expression bien connue “complexe militaro-industriel”.

6. L’attorney général Bill Barr, catho-trumpiste de choc : organisateur entre autres de l’exhibition médiatique de Trump à l’église St-John de Washington le 1er juin dans le cadre de sa campagne présidentielle. Pour dégager les rues entre la Maison Blanche et l’église St-John, la police avait matraqué et gazé ce jour-là des manifestantes inoffensives du Black Lives matter.

A droite sur la photo : Mgr Jaime Soto, évêque de Sacramento (Californie)

...traité par Leatherby de "mauvais catholique" puisque loyal au pape