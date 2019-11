Quand des journalistes font la propagande de la FNSEA

Ce matin à France Inter, l'intervieweuse a pris durement le parti du syndicat de l'agro-industrie contre l'eurodéputé Yannick Jadot :

Jusqu'où iront certains journalistes dans la défense du système économique ? Ce matin à France Inter, Yannick Jadot a été mis en accusation : Léa Salamé – avec une agressivité surprenante même de sa part – l'a inculpé d'indifférence à la détresse des paysans victimes de "l'agribashing". L'intervieweuse récitait les slogans de la FNSEA. Ainsi agressé, Jadot a tenté d'expliquer que si des paysans se suicidaient ce n'était pas à cause des écologistes ; mais peine perdue... Auparavant et toujours à France Inter, "l'édito éco" de Dominique Seux (directeur délégué de la rédaction des Echos) avait lui aussi entonné les slogans de la FNSEA contre "l'agribashing", cause alléguée de la colère "des paysans".

Mais tous les paysans – très loin de là – ne sont pas à la FNSEA. Beaucoup sont à la Confédération paysanne ou à la Coordination rurale. Et "l'agribashing" est une invention de la FNSEA pour détourner au profit de l'agrochimie les colères de la France agricole.

L'explication de ce détournement est donnée par José Bové et la Confédération paysanne dans Le Monde d'hier ("Il est urgent de changer de modèle agricole"). Il y a bien, disent-ils, un climat "de crispation, d’incompréhension, entre une partie du monde agricole et le reste de la société, principalement focalisé sur l’utilisation des pesticides et sur l’élevage industriel" : mais l'hostilité des Français envers ces deux pratiques est parfaitement légitime, et c'est contre la cause de ces pratiques que la colère paysanne devrait se tourner. "Concernant les pesticides, leurs effets néfastes pour la santé humaine et l’environnement sont prouvés par de nombreuses publications scientifiques ; tandis que le rejet de l’élevage industriel correspond à la dénonciation d’un système de maltraitance animale à grande échelle qui ne permet pas aux éleveurs et salariés concernés de s’épanouir ni de s’en sortir économiquement."

Or c'est la critique (légitime) de ces mauvaises pratiques qui est quaifiée d'agribashing par la FNSEA, syndicat aussi cynique que politiquement influent : rappelons que le mot agribashing – arme de campagne pro-pesticides – a été repris non seulement par le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume (lié à la FNSEA comme tous ses prédécesseurs), mais par Emmanuel Macron en personne.

D'où le coup de poing sur la table de Bové, et des nombreux paysans qui signent en ce moment son manifeste : "Il ne s’agit pas de dire que les urbains n’aiment pas les agriculteurs ! Il s’agit de critiquer un modèle qui entraîne les agriculteurs et notre société dans le mur. Ce modèle endette dangereusement les agriculteurs, continue de vider les campagnes de leurs paysans, pousse à un gigantisme empêchant les jeunes de reprendre les fermes des retraités, pollue les sols et les eaux, détruit la biodiversité, dégrade la santé des écosystèmes et des humains. Cette agriculture, basée sur l’agrochimie, la spécialisation à outrance des territoires et la mondialisation, contribue au réchauffement climatique et est peu résiliente face aux événements extrêmes qui se multiplient."

Bové, et les paysans rebelles au système, se désolidarisent donc de "la dénonciation d’un pseudo-agribashing, opérée par certains acteurs à la solde de l’agro-industrie bloquant la transition agro-écologique, détournant l’attention des vraies questions au risque de creuser le fossé entre agriculteurs et citoyens, et d’attiser la violence".

Ils disent non à la campagne de la FNSEA parce qu'ils soutiennent un autre modèle agricole qui est "une alternative crédible" : l'agro-écologie paysanne (bio le plus souvent), agriculture du futur parce qu'elle permet "de vivre avec dignité et de transmettre nos fermes, tout en fournissant une alimentation saine à nos concitoyens. Nous montrons au quotidien que ce type d’agriculture peut redynamiser les territoires, en créant des emplois, du lien social, du paysage, de la biodiversité et de la résilience".

Il y a donc deux camps dans le monde rural : d'un côté ces rebelles semeurs d'avenir, et, de l'autre, la FNSEA gardienne d'un système nocif et vieilli, mais redoutable et appuyé par les médias d'Etat [*]. Sa présidente Christiane Lambert sera reçu le 3 décembre par le Premier ministre. Connaissant bien Edouard Philippe, elle doit se juger gagnante.

[*] La campagne de la FNSEA mélange tactiquement le prétendu agribashing aux vraies raisons de la colère rurale : notamment les aléas de l'UE, et les accords de libre-échange avec un outre-Atlantique aussi agro-industriel que nos gros Beaucerons... mais beaucoup plus puissant. La FNSEA oublie de préciser qu'elle adhère elle-même à ce productivisme mondialisé, dont Bové et la Confédération paysanne veulent libérer la paysannerie française.