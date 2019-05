M. Castaner doit-il démissionner ?

C'est ce que demande l'opposition (au vu des faits)... Mais on ne peut isoler M. Castaner du reste de la Macronie, système pauvre en talents quoique riche en prétentions :

Doit-il démissionner ? Les faits sont établis. Ils sont accablants pour M. Castaner et ceux qui se sont trop pressés de parler comme lui hier soir : Mme Ruder, directrice administrative adjointe de La Pitié, et M. Hirsch, directeur général de l'AP-HP. L'un et l'autre se sont fourvoyés en affirmant (derrière le ministre) qu'il y avait eu "invasion et dégradation" de l'hôpital ; la faute première en revient à M. Castaner qui a proprement inventé cette agression, déchaînant aussitôt l'indignation du parti de l'Ordre – "républicains" et lepénistes inclus, pendant les deux premières heures... Le lendemain matin une partie des bonnes gens restaient sur cette impression fausse et tweetaient des fulminations péremptoires comme celle-ci : "On ne doit pas rentrer dans un hôpital, pour manifester, point barre. SCANDALEUX !".



Or personne n'était "rentré pour manifester" dans le bâtiment de La Pitié. Les vidéos et les témoignages du personnel soignant sont très claires. Peu avant 16h20, boulevard de l'Hôpital, la police coupe et gaze le cortège ordinaire du 1er mai : cet après-midi-là, même les chars et ballons de la CGT sont attaqués au canon à eau. Choqués, des manifestants lambda – étudiants, retraités – avisent une sorte de voie privée (anonyme) où une quarantaine d'entre eux vont chercher à se réfugier. Ils font tomber la chaîne de la grille et s'engouffrent. Beaucoup d'entre eux ignorent être là dans l'enceinte de La Pitié ; ils s'assoient pour reprendre leurs esprits : comme ailleurs des centaines d'autres, au même moment, le font en s'abritant dans des halls ou des cours d'immeubles... Mais à 16h35 les CRS font irruption à leur tour, à pied et à moto ! Paniqués, une trentaine de manifestants grimpent un escalier et tapent à la porte de ce qu'ils ignorent être le service de réanimation. "Ils ne savaient pas, ils cherchaient juste une issue possible", dira un soignant. Seuls deux d'entre eux essaient d'ouvrir la porte : un jeune au tout début, puis un retraité ; entendant les cris des soignants ("c'est la réanimation ici, il y a des patients, on n'entre pas !"), des manifestants tirent en arrière le retraité. Sur la vidéo on entend des soignants dire : "Ils ont juste peur... [les CRS] les ont pris en tenaille..."



Après quoi les CRS embarquent les trente ; il est question de poursuites judiciaires. Mais l'insignifiance des faits les fera tous relâcher.



Moyennant quoi M. Castaner (sans directives ?) va tenter de gonfler cet incident en drame absolu, de faire confirmer cette mise en scène par l'AP-HP, et de déguiser une poignée de retraités et d'étudiants en nihilistes capables d' "attaquer un hôpital". On reconnaît-là le manque de sérieux qui caractérise ce personnage, devenu ministre de l'Intérieur parce que M. Macron n'a personne sous la main.

En la circonstance, le manque de sérieux confine-t-il à l'irresponsabilité ? Les trente interpellés de La Pitié étaient des défileurs lambda, non les Attila annoncés depuis dix jours par M. Castaner : c'est parce que les Attila étaient quasi-absents (150 alors qu'on en annonçait 2000). Et que l'Intérieur avait donné consigne de s'en prendre à tout le monde, cortège syndical compris ! D'où le départ de FO et de la FSU, chassées par les lacrymogènes. Et la séquence absurde de la police voulant exfiltrer M. Martinez de son propre cortège cégétiste... C'est le droit de manifester lui-même qui est latéralement mis en cause désormais, quitte à rendre furieux les manifestants pacifiques. Ainsi les trente de La Pitié, présentés par M. Castaner – au prix d'une affabulation grossière – comme des ennemis du genre humain... Ce dernier exploit du cacou ne rétablira pas la confiance des citoyens dans les gouvernants.