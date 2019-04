Supprimer l'ENA ? Elle avait déjà dégénéré en "business-school bis", perdant ainsi sa raison d'être...

...et relayant désormais "une religion de l'impuissance de l'Etat” :

► Marie-Françoise Bechtel, ex-directrice de l’ENA (Libération 18/04), avoue d’où vient le problème actuel de l’ENA :

<< La formation des élèves a subi le grand vent de la mondialisation. L’origine de ce problème […] se trouve à Sciences-Po dont elle est l’école d’application. C’est dans les années 2000, avec son directeur Richard Descoings, que Sciences-Po a pris ce tournant et est devenue “l’école du marché”. […] Les enseignants sont également formatés par cette pensée unique. [...] la libéralisation de l’économie a pénétré le système. Quand vous apprenez aux élèves que la seule chose qui vaille, c’est le respect des équilibres budgétaires, vous prêchez une religion de l’impuissance de l’Etat. J’ai appartenu à le promotion Voltaire (1978-1980), c’était déjà […] l’idée que toutes les politiques sociales et éducatives devaient être passées à ce crible. Cela resserre et assèche l’imagination des élèves. >>

► Créée en 1945 par le général de Gaulle pour être le vivier méritocratique de l’Etat républicain, l’ENA avait vite dégénéré en chaîne de montage de la grande technocratie, détestée pour cette raison par le reste de la société française. Depuis les années 1980 elle a carrément renié ses origines pour devenir une business-school-bis, alignée sur le tout-finance de l’ultralibéralisme et perdant ainsi toute raison d’être. Pourquoi l’ENA quand il y a HEC ?

M. Macron étant un pur produit de cette ENA last-version, et sa “gouvernance” reflétant largement la pensée unique, on se demande par quoi il compte remplacer l’école. Par un sas du privé vers l’ex-“public”, selon la rumeur ? Cette idée inquiète (dans Libé) un actuel étudiant de l’ENA : “les Français souhaitent-ils véritablement remplacer les hauts fonctionnaires par des cadres issus du secteur privé ?” Il pourrait se demander si les ultimes énarques ne ressemblent pas déjà à des cadres du secteur privé.