Message de la Confédération paysanne aux agriculteurs

...à la veille des élections aux chambres d'agriculture :

<< Bonjour à toutes et tous,

Dernière semaine de campagne pour les élections aux chambres d'agriculture donc... d'ici jeudi soir, 31 janvier, pour voter et faire voter.

Les estimations laissent entrevoir une abstention record.

Dans ce contexte là, plus encore, il est important de faire voter.

Faire voter pour que les élus et élues soient légitimes.

Faire voter pour que les syndicats continuent d'être les interlocuteurs incontournables du gouvernement et ce à la veille d'aller négocier la PAC.



Faire voter Conf' bien évidemment pour éviter une régression de notre score qui nous éliminerait de facto des négociations sur les politiques publiques.

Faire voter Conf' parce que chaque voix représente du coup énormément en poids dans les urnes, qui pour prendre des chambres, qui pour faire bondir notre score national.



A l'heure où le duo Macron/Guillaume nous écarte des réunions sur la peste porcine, où la FNSEA a arraché la non-sortie du glypho, il nous faut progresser et enfin sortir l'agriculture des limbes du passé dans lesquelles le syndicalisme dominant la confine !



Chaque voix compte !



Les paysannes et les paysans attendent tant de nous !



Bon courage

À très vite!



Laurent Pinatel

porte-parole national de la Confédération paysanne >>



6 questions à Laurent Pinatel (La France Agricole) : https://www.youtube.com/watch?v=E4RpVaBqI3g