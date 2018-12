1789-2018 : les nouveaux cahiers de doléances

L'idée se diffuse rapidement : dans de nombreuses mairies, la population vient remplir les pages de cahiers "en faveur d'une écoute des gilets jaunes". Des milliers de plaintes et de suggestions s'accumulent dans tous les domaines de la vie sociale :

Le maire de Cagnes-sur-Mer (Alpes-maritimes) explique aux médias ce mouvement : "Ici les gilets jaunes se sont surnommés 'la ruche' parce qu'ils veulent montrer une démarche constructive... C'est la classe moyenne inférieure, des gens qui n'ont jamais manifesté !" Donc – "bien avant" l'allocution macronienne du 10 décembre – le conseil municipal de Cagnes a voté la création d'un cahier de doléances, à remettre au préfet "pour qu'il le communique au gouvernement". Même chose à Decazeville (Aveyron), à Fleurance (Gers)... Il y a 36 000 mairies en France. Il y aura, annoncent les maires, "des dizaines de milliers de contributions"... Les salariés aux fins de mois difficiles, les travailleurs pauvres, les chômeurs, les retraités qui contribuent à ces cahiers ne baisseront pas les bras : pendant les occupations de rond-points "on sentait qu'ils étaient fiers d'eux, ils pensaient qu'ainsi leur voix sont entendues", dit aux journalistes le maire de Loos-en-Gohelle (Pas-de-Calais).



Le grand débat national ne ressemblera donc pas à ce que voudrait le groupe Macron : un défouloir à mécontents, n'engageant finalement que la responsabilité des mairies. "Personne n'est dupe du changement de ton de l'exécutif", dit un responsable de l'Association des maires de France. "Pas question de se faire refiler la patate chaude : les demandes des gilets jaunes regardent d'abord le gouvernement. On participera au débat, mais on ne l'animera pas", dit le maire de Guéret (Creuse). Le maire de Cagnes aussi refuse de jouer le rôle d'encadrement que l'Elysée prétend donner aux élus locaux : "Les gilets jaunes sont la matière vivante, pas des tableaux Excel ! Quand vous avez une secousse de ce type-là, il faut la prendre en considération..."



C'est une secousse profonde et dont les répercussions peuvent aller loin. Avec les cahiers de doléances revient une autre idée de 1789, l'économie morale, constate dans Libération un membre des Economistes atterrés (le Pr Benjamin Coriat). Extraits :

<< [Selon] le grand historien anglais Edward P. Thompson (Les usages de la coutume, EHESS 2018), les émeutiers du XVIIIe siècle défendaient une idée forte et essentielle. Marché ou pas marché, rien, jamais, ne doit contrevenir à un principe aussi simple que fondamental : celui du droit à l’existence : […] se sustenter, se loger, se chauffer, se soigner, s’éduquer et éduquer ses enfants. […] C’est ce que Thompson a désigné sous le nom d’«économie morale», pour l’opposer aux dogmes de l’économie libérale de marché qui cherchait alors à s’imposer. [Jusqu’à ce que], appuyée chaque fois que nécessaire sur la loi martiale et le feu des carabines contre les manifestants, l’économie libérale de marché finisse par l’emporter et organiser nos sociétés.

Deux siècles plus tard, […] au nom du marché, les discours les plus cyniques sont désormais tenus calmement par nos gouvernants. Ainsi la suppression de l’ISF (qui favorise surtout les 1 % les plus riches), la «flat tax» (qui concerne cette fois les 10 % les plus riches) : c’est pour le bien du peuple qu’on y procède nous est-il asséné sans rire, car telle est la loi de l’économie libérale de marché. Il faut gaver les riches pour que des miettes «ruissellent» sur le peuple.

[… ] Le cynisme des possédants et de leurs mandants au sein de l’Etat a atteint de tels niveaux que, venue du fond des âges, l’économie morale, les principes de justice qui la fonde et le peuple qui la porte resurgissent et réoccupent le devant de la scène. […] De nouveau, c’est le droit à l’existence tel qu’en lui-même qui se dresse. Au-delà de la taxe sur les carburants, tout revient : le droit de se chauffer, de se nourrir, d’éduquer et de vêtir ses enfants. La lutte pour le droit à l’existence, telle qu’en elle-même, est de retour…

[…] Au nom de quels principes, quand la France regorge de richesse, quand 40 entreprises se partagent chaque année quelque 50 milliards de dividendes, et pour la plupart d’entre elles ne payent jamais qu’une petite partie de l’impôt qu’elles doivent… comment peut-on augmenter encore la taxation sur les pauvres, comment peut-on baisser l’aide au logement, attaquer les retraites et les retraités ? Et ce ne sont certes pas les miettes récemment concédées, pourvu que l’essentiel soit préservé, qui changent quoi que ce soit. [...]



Oui, il est plus que temps. En revenir aux principes qui animent l’économie morale, et à travers eux à la défense du commun et du bien commun… >>