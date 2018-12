Le "virage social" de l'Elysée est un mauvais trompe-l'oeil

Inflexibilité de M. Macron sur l'ISF :

Nos journalistes trompettent un "virage social", mais le discours de M. Macron hier soir est resté rivé à ce qui indigne le plus la France populaire : la suppression de l'ISF sur la spéculation financière. M. Macron n'en démord pas car c'est le mensonge numéro 1 du ruissellement : prétendre que l'ISF faisait fuir les patrimoines, et que sa suppression était indispensable à la relance des investissements dans l'économie réelle. Ce dernier point est faux, comme l'envisageaient Mme Schiappa et M. Griveaux eux-mêmes [1] ... juste avant l'allocution macronienne. Le premier point est faux également, rappelle Thomas Piketty [2] :



<< La crise des « gilets jaunes » pose à la France et à l’Europe une question centrale : celle de la justice fiscale. Depuis son élection, Emmanuel Macron a passé son temps à expliquer au pays qu’il fallait chérir les « premiers de cordée », et que la première des priorités était d’accorder des baisses d’impôts aux plus hauts patrimoines, à commencer par la suppression de l’ISF. Tout cela a été mené tambour battant, avec un sentiment de toute puissance et une totale bonne conscience. [...] Inévitablement, tous ceux qui ne se voient pas comme des « premiers de cordée » se sont sentis abandonnés et humiliés par le discours macronien, et voici comment nous nous retrouvons dans la situation actuelle. [...]

Il a tout d’abord cherché à justifier la suppression de l’ISF par l’idée que cet impôt suscitait une hémorragie des patrimoines hors de France. Le problème est que cette affirmation est totalement fausse d’un point de vue factuel. On observe depuis 1990 une hausse spectaculaire et continue du nombre et des montants des patrimoines déclarés à l’ISF. Cette évolution a eu lieu dans toutes les tranches de l’ISF, en particulier dans les plus élevées, où le nombre et le montant des patrimoines financiers ont progressé encore plus vite que les patrimoines immobiliers, qui ont eux-mêmes progressé beaucoup plus rapidement que le PIB et la masse salariale. Les baisses boursières de 2001 et 2008 ont temporairement calmé cette évolution, mais sitôt les crises passées les tendances longues ont repris leur cours.

Au total, les recettes de l’ISF ont plus que quadruplé entre 1990 et 2017, passant de 1 milliard à plus de 4 milliards, alors que le PIB nominal était multiplié par deux. Tout cela en dépit des multiples allègements, exonérations et plafonnements accordées au fil des ans aux contribuables ISF [...] Avec une meilleure administration, l’ISF pourrait rapporter aujourd’hui plus de 10 milliards d’euros. Ce qui n’aurait d’ailleurs rien d’étonnant, compte tenu du fait que que la taxe foncière rapporte plus de 40 milliards, et que le patrimoine est extrêmement concentré (en particulier les actifs financiers, exonérés de taxe foncière). [...] Compte tenu de l’évolution des patrimoines, elles auraient dû atteindre près de 6 milliards en 2022. Avec la suppression de l’ISF et la mise en place de l’IFI, les recettes ont chuté à guère plus de 1 milliard en 2018 : on se retrouve trente ans en arrière, avec une perte d’au moins 5 milliards d’euros par an d’ici à 2022.

La seconde erreur du gouvernement est historique : il se trompe d’époque. [...] Depuis la crise de 2008, et surtout depuis Trump, le Brexit et l’explosion du vote xénophobe partout en Europe, on mesure mieux les dangers posés par la montée des inégalités et le sentiment d’abandon des classes populaires, et beaucoup comprennent le besoin d’une nouvelle régulation sociale du capitalisme. [...] S’il veut sauver son quinquennat, Macron doit immédiatement rétablir l’ISF et consacrer ces recettes pour compenser ceux qui sont le plus durement touchés par les hausses de taxe carbone, qui doivent reprendre leur cours. Et s’il ne le fait pas, alors cela signifiera qu’il aura fait le choix d’une idéologie pro-riches dépassée aux dépens de la lutte contre le réchauffement climatique. >>



[1] Marlène Schiappa : “Si l’évaluation de la transformation de l’ISF ne prouve pas que des capitaux ont été suffisamment réinjectés dans l’économie, le gouvernement le rétablira.” Benjamin Griveaux : “Si une mesure qu'on a prise et qui coûte de l'argent public ne fonctionne pas, on n'est pas idiots, on va la changer.”

[2] http://piketty.blog.lemonde.fr/2018/12/11/gilets-jaunes-e...