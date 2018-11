Je suis à Dijon le 30 novembre (conférence-débat "Ecologie intégrale et foi chrétienne")

...et le 1er décembre au colloque "Famille et écologie"

« Conférence proposée dans le cadre des 7e universités de la famillle. Une réflexion ouverte à une pratique concrète de l’écologie en famille dans la vie quotidienne. Conférence inaugurale le vendredi soir par Patrice de Plunkett. Nous explorerons quelle engagement chaque personne et chaque famille peut avoir dans la réflexion et dans l’action sur l’écologie pour et dans la nature, pour et dans l’humanité, pour et dans la société, pour et avec les personnes. Suivez le guide : 7e Universités de la famille sur Facebook et sur le site du CUCDB. »

