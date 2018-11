Ma chronique à Radio Espérance (Auvergne/Rhône-Alpes) :

<< Le problème en ce moment, pour nous autres catholiques en France, est de trouver le moyen de suivre le précepte de la 1ère lettre de saint Pierre : "être toujours prêts à donner – à qui nous les demande – les raisons de notre espérance".

Pour cela il faut que notre espérance soit visible.

Ce qui est bon, essentiel et vital dans la vie des catholiques aujourd’hui, est peu visible de leurs contemporains… Ce qu’ils trouvent visible, hélas, c’est ce qui provoque des malentendus ou de réels scandales. Par exemple le drame que constitue l’existence, constatée rétrospectivement sur 70 ans, de prêtres ayant abusé des mineurs.

Mais visible aussi, et hélas aussi, il y a l’instrumentalisation partisane de ce scandale, détourné par certains contre le pape en août et septembre dernier… Division qui ne plaide pas en faveur de la foi catholique universelle. Etc.

En revanche, moins visible parce que moins relayé par les médias, il y a toute la profondeur de dévouement et d’altruisme induite dans la vie des catholiques par la foi en Jésus-Christ. Les faits et gestes, les engagements et les comportements authentiques inspirés par cette foi sont rarement spectaculaires, mais ils sont, si j’ose dire, le pain quotidien de la vie du catholicisme en France comme ailleurs. Si nos contemporains pouvaient en prendre conscience, leur regard sur les chrétiens croyants se modifierait en bien.

Cette prise de conscience peut tout de même apparaître. On en voit des exemples sur le territoire français, et dans des contextes politiques déconcertants aux yeux de ceux des catholiques qui seraient enclins à se croire environnés d’ennemis... Que prouvent ces exemples ? Que souvent le bien ne fait pas de bruit, puisque très peu de gens sont au courant de ces heureuses coopérations. Ensuite, que les voies du Seigneur sont mystérieuses : Dieu seul sait (et je pèse mes mots) comment évolueront des bouffeurs de curés qui auront constaté – à l’inverse de leurs propres théories - qu’un projet authentiquement catholique est un projet authentiquement humaniste… Et souvenons-nous de ce que dit notre pape François à propos des “périphéries” ! >>