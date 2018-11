"Le garçon est bien né" : il est donc catholique

Pourquoi nos médias peuvent-ils dire d’un “entrepreneur millionnaire et macroniste fervent” qu’il est “catho de droite” ? Parce que les mots ne veulent plus rien dire aujourd'hui :



Le portrait du jour dans Libération (6/11), extraits :

<< Frédéric Jousset […] a fait fortune (150 millions d’euros de patrimoine selon Challenges) dans les centres d’appels, grâce à sa société Webhelp. A l’origine, en 2000, il s’agit d’un site sur lequel les internautes sont invités à poser des questions. De l’autre côté du réseau, des salariés en Roumanie répondent. Le jour où Google apparaît, Webhelp doit se tourner vers le télémarketing, n’hésitant pas à délocaliser encore plus. Près de vingt ans plus tard, l’entreprise compte 50 000 employés et 130 sites dans 37 pays, pour 1,3 milliard d’euros de chiffre d’affaires. Une incontestable réussite. La gestion de Webhelp occupe «80 %» du temps de Jousset. «C’est 120 % d’un gars qui travaille normalement», se flatte le «CEO», qu’on flashe rarement en excès de modestie…

[…] Il ne semble pas lui déplaire de se raconter. Sans jamais être désagréable - les vertus d’une bonne éducation. On l’attrape un lundi matin, à la sortie d’un week-end de fête à Ibiza. Il est de passage à Paris, où il partage un appartement avec des cadres de Webhelp. Sa résidence principale se trouve à Notting Hill, à Londres. Frédéric Jousset donne l’impression de mener sa vie comme s’il devait, pour la réussir, cocher le plus de cases…

[…] Voir ce patron aux idées libérales, réticent à la dépense publique, hériter d’un bureau au ministère de la Culture, chargé d’une politique devant coûter 400 millions d’euros par an à l’Etat, est plein d’ironie. […] Il a découvert, en 2017, dans le chef de l’Etat son grand homme. «Je suis devenu macroniste à 2 000 %. […] S’il n’y avait eu Macron, il aurait voté Fillon. Sûr que «la France a besoin de se réformer», l’homme a souvent des phrases qui font saigner des oreilles de gauche…

[…] Le garçon est bien né. […] Sa scolarité n’a pas été formidable, mais il a su s’accrocher au bon moment pour entrer à HEC, comme son paternel, qui travaillait dans la finance… >>

Alors en quoi M. Frédéric Jousset serait-il “catho” ? En ceci, qui paraît suffire aux journalistes :

<< D’une grand-mère fervente, il a hérité du catholicisme. L’homme est «pratiquant». Il fait une retraite de trois jours chaque année dans un monastère, va à l’église «une à deux fois par mois», explique avoir «eu des quasi-révélations» mystiques. […] Il trouve le message de Jésus «utile», bien que «dévoyé par l’Eglise»… On l’interrompt pour lui demander s’il a déjà douté. «Jamais», expédie-t-il. Ce n’est pas le genre de la maison. >>

Donc :

► La trajectoire sociétale de M. Jousset ressemble à ce contre quoi Evangelii gaudium et Laudato Si’ mettent en garde : l’économie parasitaire, le politique au service du financier, etc ;

► M. Jousset fait au “message de Jésus” (?) l’honneur de le juger “utile”, mais rejette dédaigneusement l’Eglise catholique qui aurait “dévoyé” ce message : sans doute par sa pensée sociale, si risiblement anti-libérale ;

► néanmoins M. Jousset se dit “pratiquant” (il est “bien né”, explique le journaliste) ; il a même des “quasi-révélations” (tendance développement personnel ?)... Se donner un label catho tout en rejetant la parole de l’Eglise, ça n’engage à rien mais ça doit plaire au président de la République, le prestidigitateur des Bernardins.

Sauf erreur du lecteur, ou déformation – improbable – des propos de M. Jousset par le journal, ce dandy macronien est un exemple de la confusion mentale d’aujourd’hui. Se dire catholique quand on pense en utilitaire aux antipodes des encycliques sociales, se dire pratiquant et prétendre que l’Eglise a dévoyé le christianisme, ramener la foi à une poignée de slogans psychologiques vaguement girardiens… Est-ce cela un “catho de droite” ? “Non”, protesteront les cathos d’ultra-droite (que M. Jousset vomit comme “pétainistes souverainistes”). Oncles tardigrades contre neveux ultralibéraux ! C’est la fracture au sein des bonnes familles, qui rend parfois douloureux les déjeuners de Noël.