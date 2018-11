La réalité de la messe catholique éclipse les controverses

Mauvaise foi de ceux qui s'obstinent à dire que la forme "moderne" du rite romain (promulguée par saint Paul VI) "ignore la notion de sacrifice"... On a chaque dimanche la preuve du contraire :

Dans le cirque de la surenchère réac, voici les arrière-petits-enfants de ceux qui clamaient en 1970 que la forme ordinaire du rite de la messe était invalide parce que "la notion de sacrifice en était absente". C'était déjà faux alors, au simple vu du canon liturgique. Trop de communautés s'étaient écartées de ce canon à l'époque ? ça les condamnait : ça ne condamnait pas le canon ! Ce qui étonne aujourd'hui, c'est de voir des gens persister à répéter que la messe "moderne" (promulguée par saint Paul VI il y a un demi-siècle) "ignore la notion de sacrifice".

Un commentateur de droite particulièrement mal informé prétendait il y a six mois que "la messe actuelle n'est pas le sacrifice du Christ mais un bavardage sur Jésus-Christ"...

Une fausseté de ce calibre appelle un rappel au règlement, c'est-à-dire une invitation à... lire le canon de la forme ordinaire du rite : quand on se mêle de commenter quelque chose, mieux vaudrait savoir de quoi l'on parle – même si l'on a pour seul vrai but de surchauffer encore un peu la bile du bourgeois de droite.

Tenir compte du canon est essentiel. Il serait juste aussi de regarder ce que les communautés paroissiales ajoutent en matière de chants.

Je ne parle pas des mélodies mais des textes.

Voici par exemple ceux d'une petite paroisse des Côtes-d'Armor pour la Toussaint 2018, c'est-à-dire aujourd'hui même...



Chant d'entrée : le très évangélisateur Peuple de lumière, qui appelle à suivre le Christ en gardant sa parole et suivant son exemple...

Préparation pénitentielle : la triple invocation, "De ton peuple rassemblé par ta parole... De ton peuple sanctifié par ton Esprit... De ton peuple racheté par ton sang..."

Kyrie (Agneau de Dieu, Agneau vainqueur) : "Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l'Agneau : il aura droit aux fruits de l'Arbre de vie !" - "Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l'Agneau : il ouvrira les portes de la Cité de Dieu !"

Communion (Nous formons un même corps) : "La nuit où il fut livré le Seigneur prit du pain / Il rendit grâce et le rompit en disant: ceci est mon corps livré pour vous, faites ceci en mémoire de moi..."

Envoi (Eternellement heureux dans ton Royaume) : "Ils sont nombreux les bienheureux qui n'ont jamais fait parler d'eux et n'ont pas laissé d'image / Tous ceux qui ont depuis des âges aimé sans cesse et de leur mieux autant leurs frères que leur Dieu... / Ils ont leurs noms sur tant de pierres et quelquefois dans nos prières... Mais ils sont dans le coeur de Dieu !"

Cérémonie (anticipée) au cimetière : La première en chemin, Marie tu nous entraînes...

Le chant d'envoi de cette messe était sur une mélodie proche de la musique de variétés. Et alors ? C'était déjà le cas au XIXe siècle. Le principe reste pastoral aujourd'hui. Et si cela aide à graver le message d"éternité dans des consciences, il faudrait une solide dose de pharisaîsme pour chipoter ça.

Quant aux réacs non-catholiques qui daubent sur notre liturgie parce qu'elle pratique une langue vivante, la charité chrétienne conseille de ne pas leur répondre. Bornons-nous à leur signaler (pour achever de les prendre à contre-pied) qu'à la messe de Toussaint bretonne que j'évoque ici, le célébrant et prédicateur était d'Haïti. Homélie remarquable.