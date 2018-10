La Vraie Droite : un bourgeoisisme bourrin

...à fort relent "après moi le déluge" :

Comme prévu, une partie de la dextrosphère (tweetos et "amis Fb" de la Vraie Droite) pavoise devant la victoire de M. Bolsonaro. On se demande d'ailleurs quelles couleurs franco-brésiliennes ces gens hissent sur leur pavois, la situation du Brésil n'ayant strictement rien à voir avec celle de l'Hexagone... Un indice est sans doute fourni par le premier message de félicitations reçu par M. Bolsonaro ; il est signé de M. Trump, et l'on sait quel genre de public constitue le noyau le plus dur du trumpisme ! M. César Sayoc – qui en est un exemple – se définissant lui-même comme un "nationaliste blanc", on apprend ainsi que le nationalisme est remplacé par le racisme, idéologie de basse-cour, et l'on devine que le pavois de notre Vraie Droite en l'honneur de M. Bolsonaro n'a pas grand'chose à voir avec la civilisation française.



Ne soyons pas injustes : avec M. Bolsonaro notre Vraie Droite a d'autres points communs que le trumpisme. Elle a aussi l'Anticommunisme. La Vraie Droite internationale regrette l'époque de la guerre froide, quand le spectre soviétique dispensait les Occidentaux de réfléchir (penser n'était pas utile, il ne fallait que "s'unir" et s'armer). Toujours décidée à ne pas penser, la Vraie Droite préfère croire que le communisme existe toujours en secret ; contre toute vraisemblance, elle veut le voir dans les partis sociaux-démocrates les plus embourgeoisés tel le PT brésilien (vérolé par les pots-de-vin des multinationales). D'où les applaudissements de nos réacs à M. Bolsonaro, qui a passé 2017 et 2018 à clamer qu'il fallait exterminer la vermine rouge ou la déporter au Venezuela...



Notre Vraie Droite veut aussi voir un "communisme persistant" dans les écologues défenseurs de l'environnement et dans les scientifiques de la climatologie. Sous cet angle M. Bolsonaro est exemplaire. Il martèle sans se lasser : 1. que le dérèglement du climat est un mensonge forgé par les Rouges, 2. que l'Amazonie doit être livrée aux marchands de bois, aux planteurs d'OGM et aux industries minières. C'est à peu près ce que racontent chez nous (depuis dix ans) les sites de nos Croisés des Valeurs, dadais d'arrière-garde d'un milieu peu renseigné.



Le dernier point d'accord entre notre Vraie Droite et MM. Trump et Bolsonaro – soutenus par les religionnaires de l'Evangile de la Prospérité et leurs satellites cathos – est l'aversion envers le pape François, sacrilège contempteur de l'Argent. Puisque "Jesus Christ was a capitalist" ("Jesus Cristo era um capitalista"), un pape qui critique le capitalisme ne saurait être qu'un apostat. C'est à peu près ce que pensent ici les lecteurs de Valeurs Actuelles.



Résumons : racisme latent ; anticommunisme en l'absence de communisme ; indifférence au drame du déréglement climatique et à tout ce qui menace le vivant ; allergie au pape et à la pensée de l'Eglise réelle... Ces marqueurs identitaires – comme on disait en sociologie (avant que le terme "identitaire" ne devienne inutilisable en débat [*]) – définissent la fraction obtuse qu'un essayiste propose de nommer "les bourgeois bourrins", en abréviation boubours. Les boubours étatsuniens ont M. Trump. Les boubours français mettent leurs bons gros espoirs dans une histoire de blonde. Après eux le déluge.



[*] Inutilisable en débat pour la même raison que l'expression "théorie du genre" : les adeptes de cette idéologie vous assurent qu'elle n'existe pas. Les adeptes de l'identitarisme vous certifient qu'il n'existe pas non plus. Difficile de discuter avec les uns ou les autres dans ces conditions...