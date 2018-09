Ma chronique d'hier à Radio Présence (Toulouse / Midi-Pyrénées) :

<< Le 25 septembre, le Comité national d’éthique rend son avis sur la révision des lois de bioéthique. En novembre, le gouvernement présente son projet. Va-t-on accorder la procréation médicalement assistée aux femmes célibataires et aux couples de femmes, privant ainsi les enfants de leur droit à une filiation qui soit également paternelle ?

Juste à ce moment, l’intellectuel socialiste anti-libéral qui horripile la gauche bobo – je veux parler du philosophe Jean-Claude Michéa – publie (aux éditions Climats) un livre savoureux, intitulé Le loup dans la bergerie, où il ironise sur la fabrication des nouvelles mœurs : ces lois étranges, ce marketing de l’hyper-individualisme… On fabrique une société, dit-il, “soumise aux seules lois du Marché mondial, du droit libéral abstrait et de la révolution technologique permanente”… Ce système fait de l’argent avec tout, y compris le plus discutable ; son engrenage est “de plier à sa logique instrumentale tous les aspects de l’existence”...



L’ironie de Michéa rappelle la colère de l’écologiste José Bové, en 2015, contre la “PMA pour toutes”. Je cite Bové : “Que ce soit sur le végétal, l’animal, et à plus forte raison sur l’humain, je suis contre toute manipulation du vivant !” C’était juste au moment où le pape François publiait sa retentissante encyclique d’écologie intégrale Laudato si’ : encore une coïncidence significative.

On ne s’étonne donc pas en 2018 de trouver une convergence objective entre Michéa, Bové et le document que les évêques français viennent de publier au sujet des lois de bioéthique : un document pour la dignité de la procréation et contre la marchandisation des corps. Document qui est lui aussi le résultat d’années de réflexion sur des sujets touchant toute la société ! Convergence involontaire mais convergence révélatrice, car finalement, la réalité est la même pour tout le monde… >>