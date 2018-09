Contre François, c'est l'effet de meute

Après l'offensive de la droite, voici l'offensive du centre-gauche (Der Spiegel). Ces deux courants antagonistes convergent pour une fois, l'un et l'autre voyant leurs intérêts – contradictoires – dans une déstabilisation du pape :

L'ultra-droite des Burke-Bannon avait ouvert la voie avec l'opération Vigano, visant à renverser le pape qui veut réformer l'Eglise ; cela dans l'espoir de le remplacer par l'un des cardinaux soutenus par le courant "réactionnaire" hostile à toute réforme.



Voici maintenant le centre-gauche qui part à l'attaque avec un "dossier" du Spiegel : magazine que Willy Brandt qualifiait de "journal de m..." et qui, en 2009, allié au brûlot français Golias, avait tenté de discréditer Benoît XVI en l'amalgamant aux... négationnistes de la Shoah. C'était la technique habituelle du Spiegel : un montage de faits avérés ou non mais sans rapports les uns avec les autres, présentés avec maestria comme formant un tout, et donnant au final l'impression que l'Eglise se révoltait contre un Ratzinger dépassé par les événements.

Aujourd'hui le Spiegel emploie la même technique pour convaincre ses nombreux lecteurs que François s'est "enfui à Rome" (!!!) loin de l'Argentine et d'une poignée de "témoins" dont l'objectivité serait à établir. Il est présomptueux de vouloir nous persuader que le cardinal Bergoglio (en lutte à Buenos Aires notamment contre l'esclavage sexuel des immigrés) protégeait des prêtres abuseurs, surtout depuis que les enquêtes américaines ont rappelé qu'il avait refusé en bloc les ordinations de séminaristes d'une communauté argentine tenue par des abuseurs ! Mais le Spiegel ne recule devant rien.

Voilà donc le pape François attaqué par deux blocs idéologiques qui se haïssent (ultra-droite et centre-gauche), mais dont les intérêts convergent – exceptionnellement – dans une tentative pour abattre le pape. C'est l'effet de meute... Situation infernale et terriblement significative.

Prions pour lui.