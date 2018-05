'Valeurs actuelles', cap sur Macron

Happy end, de Michael Hanneke Finie la phase brûlot et le mirage du "Mai 68 conservateur"... Comme le reste de la droite, cet hebdomadaire regarde désormais vers l'Elysée qui jette ses filets sur la bourgeoisie :

Groupe Valmonde : le trio dirigeant - le propriétaire Safa et ses associés les deux "vieux pro" Mougeotte et Villeneuve - se sépare du directeur général Kerdrel. Ce dernier fait savoir selon la formule rituelle qu'il "quitte ses fonctions afin de mener à bien de nouveaux projets". Son fauteuil est confié à un spécialiste du marketing issu de l'AFP et de L'Opinion...

L'opération dégage donc un parfum de recentrage, qui va contraindre la jeune rédaction à des exercices dont elle n'avait pas l'habitude.

C'est ce que confirme, en termes codés, Geoffroy Lejeune (29 ans), directeur de cette rédaction depuis 2016. Valeurs actuelles, dit-il, "ne va pas changer de ligne sur les sujets identitaires, l'économie et le sociétal, mais va essayer de briller par autre chose que son positionnement politique : par des enquêtes, par ce qu'il raconte..." Euphémismes classiques pour annoncer un changement de créneau ! En jargon d'éditeurs, "briller par ce qu'on raconte" veut dire glisser vers les sujets people. Dire à la jeune équipe de VA : "faites autre chose que du positionnement politique", veut dire "oubliez Marion". Quant à la "ligne" propre à ce micro-milieu, elle associait deux choses contradictoires : le libéralisme (pour les gens sérieux) et les nostalgies (pour les rêveurs) ; le libéralisme pesant plus lourd que les nostalgies, la ligne, en effet, n'aura pas besoin de "changer".

L'opération Valmonde inspire deux réflexions à l'observateur :

► l'éviction de l'excessif Kerdrel et le recentrage du magazine bourgeois-réac sont une annexe de l'OPA de l'Elysée sur l'électorat de droite avant les élections européennes. M. Lejeune l'exprime de façon enrobée : "Sous François Hollande on était dans l'opposition systématique. Depuis l'élection d'Emmanuel Macron c'est plus compliqué..."



► L'ultra-droite autoproclamée "catholique" [*] croyait en 2013-2014 s'emparer "des partis et des médias de droite". Que les naïfs ouvrent les yeux ! Dans le secteur médiatique, la macronisation de VA [**] équivaut au naufrage de Sens commun dans le secteur politique... La "contre-révolution culturelle" et le "gramscisme de droite" ne sont plus d'actualité. Ont-ils jamais été autre chose que des moulins à vent ?

__________

[*] Label très discutable, les positions de l'ultra-droite contredisant les positions de l'Eglise dans des domaines cruciaux.

[**] Les outrances ultradroitières de M. de Kerdrel (caricaturalement ultralibéral par ailleurs) ne méritent pour leur part aucune amnistie. D'autant qu'il saborda Le Spectacle du Monde - mensuel qui n'était pas dans sa ligne - alors que ce titre prestigieux mais négligé par le groupe méritait au contraire une relance...