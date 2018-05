« Mai 68 : commémoration par l'image (2) | Page d'accueil | Célébrons toutes et tous en choeur l'an I de Macron (2) »

Macron, an I : célébrons en choeur "le Plus Beau, le Plus Fort et qui Parle Anglais" (dixit reportage du service public à Laval dont la population vota Macron à 85 %)