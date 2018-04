Extraits de la presse catholique

...sur mon livre paru fin janvier :

<< L'essai de Patrice de Plunkett est convaincant. D'autant plus que la tentation qu'il dénonce n'est pas étrangère à son parcours après 1968 et qu'il appartient à la classe sociale qui y est sujette, une certaine "bourgeoisie de droite conservatrice". Avec inquiétude, l'auteur pointe les errements d'une minorité active, notamment sur les réseaux sociaux, en repli sur elle-même, qui en vient à ignorer l'aspect tranchant de l'Evangile (la foi n'est pas pure spiritualité, elle a des implications sociales). Evangile qu'elle confond avec son propre conformisme ultra-libéral, jusqu'à dénigrer son propre pape, rejeter la doctrine sociale et accuser l'Eglise de "ne pas affirmer ses idées sur la société". En réalité, écrit l'auteur, "ils refusent de reconnaître qu'elle les affirme, souvent avec éclat, mais que ces idées ne sont pas les leurs". "La religiosité identitaire sert de prétexte à autre chose que la foi : c'est un catholicisme sans christianisme, une idolâtrie d'objets, une banque d'images pour orner des opinions politiques..." A.B.

9 mars 2018

Jacqueline PICOCHE

<< Il n'est pas courant que le titre d'un essai soit une phrase négative à l'impératif, mode verbal qui permet d'adresser à un interlocuteur non seulement un ordre mais aussi un conseil, une prière, une exhortation, une prière. Et, de plus, à la première personne du pluriel (devenons et non devenez), qui montre que le locuteur fait partie de la même catégorie que l'interlocuteur... Wikipédia ne nous dit rien de la famille ni de la formation de Patrice de Plunkett. Mais enfin, quand on s'appelle Plunkett on a forcément du sang irlandais dans les veines et on est un catholique héréditaire. Patrice de Plunkett, né en 1947, devient athée à l'adolescence [...puis] retournera à son catholicisme originel, par une conversion qu'il qualifie de "laborieuse" à partir de l'année 1985. Il a déjà 38 ans. C'est l'époque où beaucoup de catholiques quittent la barque de Pierre qu'ils estiment en perdition [...] Lui, il saute finalement dans la grande barque officielle qui navigue à la lumière d'un concile sans lequel l'Eglise serait "morte de pétrification"... [Dans ce livre], l'emploi qu'il fait du mot "secte" au fil des pages permet de le définir ainsi : une "bulle de surenchère" où on "s'enferme dans le désaccord", une "cathosphère artificielle" où prolifère un "prêt-à-penser qui procède par réduction simpliste de données complexes", une "religiosité sans ouverture au prochain", bref, une "rupture inconsciente avec l'Evangile". Allons mes frères ! sortez de votre bulle, "n'ayez pas peur" du changement. Marchez avec le peuple de Dieu, en marche depuis 2000 ans, et avec son chef providentiel le pape François...

1er mars 2018

Cathos, ne devenons pas une secte - Patrice de Plunkett

<< Patrice de Plunkett est un soixante-huitard qui n'a pas rendu les armes. L'affirmation est d'autant plus singulière, pour ce journaliste et essayiste parisien, qu'après une période d'agnosticisme, voire d'anti-christianisme virulent, l'homme est revenu petit à petit au sein de la communauté chrétienne. Mais, avec l'ardeur d'un recommençant, il fréquente tout d'abord cette frange intransigeante du catholicisme français qui fait parfois la une des médias sur divers sujets de société. Enfin, essentiellement sur les sujets de société liés aux évolutions de la bioéthique, mais pratiquement rien sur les autres aspects de la doctrine sociale de l'Eglise : l'économie, la paix, les droits de l'homme... C'est en saisissant de l'intérieur ce paradoxe que l'ancien cofondateur du Figaro Magazine a compris qu'il fallait aller plus loin à la suite du Christ : quitter cette idéologie pour se plonger dans les périphéries réelles et complexes de ce monde, à la suite des appels du pape François. "Il faut sortir de nous-mêmes, et non s'enfermer dans un pseudo-catholicisme en état de siège qui perd confiance en l'Esprit saint", clame-t-il ainsi. Le miltantisme amer est une perversion." Et c'est autour des défis colossaux de la crise écologique que l'homme engage désormais sa plume et son énergie. un chantier passionnant où la critique des excès du libéralisme économique et du libertarisme de l'écologie politique fait toujours mouche. D.L.



Éd. Salvator, 160 p., 15,90 €