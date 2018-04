Bernardins : Macron confronté aux fragilités...

...et c'est l'Eglise catholique qui donne à celles-ci la parole :

Attendons ce que va dire M. Macron ce soir aux évêques français et aux représentants de toutes les fragilités (Bernardins 19 h, sur KTO et RND). Ce ne sera pas la comparution d'un politique devant les "leaders" d'une communauté. Ce sera la confrontation [*] du chef de l'Etat avec la France des fragilités : des hommes et des femmes dont la parole, de plus en plus ignorée des dominants, trouve refuge auprès de l'Eglise.

Un harmonique se forme aujourd'hui entre l'Eglise - la vraie, celle du pape et des évêques - et les divers courants de résistance à l'idole Argent. Cette nouveauté réveille les endormis et irrite les sectaires, mais l'avenir est là : celui de la sauvegarde de l'humain, et (pour les croyants) celui du témoignage évangélique en notre temps.

Dans son nouveau livre (Au péril de l'humain, Seuil), le généticien rebelle Jacques Testart - en lutte contre le nouvel eugénisme "consensuel et démocratique" impulsé par l'argent - déclare : "Comme pour le tri des embryons et mes craintes de dérive eugéniste, j'ai peu d'alliés. Ce que je trouve bizarre dans ma trajectoire, c'est que je défends toujours des causes où je me retrouve seul."

Pas tout à fait seul cependant, puisque l'écologiste logique José Bové mène un combat similaire (Bové fut un disciple du chrétien protestant Ellul) ; et puisque l'Eglise catholique est engagée à fond dans ce combat pour l'humanité de l'homme ! Reste à faire tomber les barrières pour permettre la rencontre des humanistes des deux rives : rencontre proposée par la pensée sociale chrétienne, y compris et explicitement la doctrine sociale de l'Eglise.



Quant au fait de se sentir "seul" par rapport au milieu scientifique, il ne devrait pas sembler "bizarre" au Pr Testart. La recherche scientifique aujourd'hui est serrée de près par l'industrie biotechnologique, qui est l'un des avatars de l'idole Argent ; quand les chercheurs acceptent de livrer à la commercialisation tout ce qu'ils rendent techniquement possible, la science s'asservit et dégénère en techno-science. La puissance financière étant là, il n'est pas "bizarre" que nombre de scientifiques s'y laissent aller ; souvenons-nous du comportement récent d'agences européennes dans certaines graves affaires.

L'emprise de l'argent est le facteur déterminant : elle explique l'ampleur de la dérive et l'éviction des repères moraux qui freinaient la marchandisation. Ceux qui voudraient résister aujourd'hui ont intérêt à prendre cette clé d'analyse, et à ne plus se satisfaire d'un mirage "politique" qui est l'autre nom de la naïveté. On ne combat pas le totalitarisme du business aux côtés de ses servants, ni le libéralisme réel au nom d'un "autre libéralisme" qui ne s'est jamais vu nulle part ; le seul libéralisme libéral, c'est le renard libre dans le poulailler libre.



_______

[*] "confrontation" au sens français (on "confronte" des points de vue) : non au sens globish ("affrontement"), qui envahit l'idiome officiel... Les américanismes évincent le mot juste, comme la brutalité des écureuils gris US élimine les écureuils roux d'Angleterre.