Jeudi Saint : le geste "inadmissible" de Jésus

Admettre et imiter ce qui nous semble mettre "le monde à l'envers" :

<< L'évangile révèle l'attitude intérieure de Jésus s'offrant lui-même à l'Eglise et au monde : la scène saisissante du lavement des pieds, certainement historique, a pour but d'ouvrir les yeux des disciples sur ce qui s'accomplit en vérité dans l'institution de l'eucharistie et, à partir de là, dans toute célébration eucharistique. Il est la "preuve de l'amour qui va jusqu'au bout" (Jean 13, 1). Un acte d'amour que Pierre, on le comprend, ressent comme complètement inadmissible : le monde à l'envers... Mais justement, ce renversement est ce qui est le plus droit, ce que l'on doit d'abord laisser arriver sur soi (et cela aussi exactement que le Seigneur le fait, ni plus ni moins), en acceptant d'être humilié par son amour indépassable, pour ensuite en prendre "exemple" (13, 14) et accomplir le même abaissement d'amour à l'égard de nos frères. C'est dans l'évangile la démonstration tangible de ce qui sera immédiatement après donné à l'Eglise dans le mystère de l'eucharistie, d'une manière correspondante... >>

Hans Urs von Balthasar