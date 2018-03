Les jeunes et la foi : la France au 14e rang

Entrant dans la Semaine sainte, parlons du sondage qui vient d’être réalisé (pour l’Institut catholique de Paris et l’université catholique de Londres) sur la foi religieuse chez les 16-29 ans en Europe :

...Il en ressort que la jeunesse qui reste la plus catholique est en Pologne, et que la moins catholique est en République tchèque. Ce n'est pas une surprise : comme nous le constations ce matin au débat de Radio Notre-Dame, la jeunesse européenne semble reproduire plus ou moins les tendances des générations précédentes, parfois en les accentuant. La Pologne reste un pays majoritairement catholique bien que la foi y ait fortement reculé depuis la fin du communisme. Quant aux Tchèques, c’est depuis longtemps le peuple le plus irréligieux du continent : je me souviens, il y a déjà 25 ans, d’une messe du dimanche dans la splendide cathédrale du château de Prague ; il y avait plus de célébrants autour de l’autel que de fidèles dans la nef.

La jeunesse française, pour sa part, arrive au 14e rang en Europe derrière la jeunesse autrichienne, allemande, suisse, danoise, espagnole, et loin derrière la jeunesse irlandaise, contrairement à l’idée médiatique voulant que l’Irlande se soit massivement décatholicisée.

De plus irréligieux encore que les jeunes Français, d’après le sondage, il n’y aurait donc que les jeunes Belges, Hongrois, Britanniques, Néerlandais, Suédois, et Tchèques bien entendu puisque dans ce pays-là 91 % des 16-29 ans se déclarent "sans religion". En France, ils sont 64 %... A l'inverse, 23 % se déclarent catholiques. Et 10 % se déclarent musulmans. Encore faudrait-il départager - parmi les 64 % de jeunes catholiques déclarés - ceux qui adhèrent réellement au contenu de la foi chrétienne (Jésus-Christ mort et ressuscité pour le salut des hommes) ; ou parmi les 10 % de jeunes musulmans déclarés, ceux qui connaissent la foi musulmane autrement que dans sa version 2.0 d'intox salafiste - qui est à Averroès ou Ibn Arabi ce qu’une vidéo porno est à un poème.



"Le constat est celui d’une situation de déclin généralisé de la pratique religieuse", indique le Pr Bullivant, sociologue des religions à l’université catholique londonienne. La pratique hebdomadaire en Europe est extrêmement faible. Elle ne concerne "plus de 10 % des jeunes" que dans trois des pays étudiés : la Pologne (39 %), le Portugal (20 %) et l’Irlande (15 %)... Plus de la moitié des personnes interrogées déclarent "ne jamais assister à un office religieux" dans sept pays : République tchèque (évidemment), Pays-Bas, Espagne, Royaume-Uni, Belgique, France et Hongrie...

Voilà la réalité. Elle oblige les catholiques croyants à s'interroger. Devenus très minoritaires, quel chemin allons-nous prendre ?

Celui qui consiste à se barricader pour rester entre "purs" - quitte à confondre purs et durs, d'où un inattendu danger de relativisme car les durs ne sont pas purs (aujourd'hui moins que jamais [1]) ?

Ou le chemin qui nous fera missionnaires à l'appel de l'Eglise réelle ?

Selon François Moog, théologien et doyen de la faculté d’éducation de l’Institut catholique de Paris, "aujourd'hui les communautés catholiques sont plus petites mais, dans un réflexe de minorité, les individus y sont plus investis. L’appartenance religieuse devient plus existentielle et engage plus. La transmission familiale est plus forte, comme le soutien entre les membres de la communauté. En revanche, ces minorités s’interrogent sur leur manière d’être chrétien aujourd’hui et de prendre la parole dans l’espace public. En France, plusieurs ouvrages ont d’ailleurs été publiés récemment sur ce thème."

Les réponses à cette question, nous les avons cherchées, par exemple, mercredi soir dans notre débat de La Procure. Et pourquoi ne pas les demander à ceux d’entre nous qui font de l’évangélisation dans la rue ?



________

[1] cf l'enquête de Libération ce matin sur les ultras du lycée militaire de Saint-Cyr, qui mélangent les "valeurs" les moins évangéliques avec une pratique Summorum Pontificum ostentatoire (et qui appellent "tradition" ce mélange sacrilège). Constat de dérive confirmé par l'autorité militaire de tutelle... et par Le Figaro : c'est dire.