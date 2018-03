Worldwide American Dream pour libéraux-conservateurs : Trump veut la guerre dans l'espace aussi

#AtlanticRealRight / " Marine and Marion, I'm your Prez" :

L'an dernier les résignés disaient : "Trump sera désastreux pour les Etats-Unis, au moins laissera-t-il en repos le reste du monde." Naïfs ! Le mensonge populiste a engendré (comme toujours) un régime hystérique, et l'hystérie ne laisse personne en repos. Donald Trump menace tout le monde et tous azimuts. Il commande au complexe militaro-industriel des armes nucléaires "plus faciles à utiliser". Et maintenant il parle de transformer le spatial en champ de bataille.... Visitant le 13 mars une base aérienne en Californie, Mr President a déclaré devant un auditoire de Marines et de journalistes : "Ma nouvelle stratégie de sécurité reconnaît que l'espace est une zone de combat, tout comme la terre, le ciel et la mer... Nous avons l'Air Force, nous aurons la Space Force !" De quoi pousser la Chine et la Russie à en faire autant.

Demain les flottes de porte-avions intergalactiques, foudres laser contre super-nukes ? Donald voit trop de films, et ses derniers admirateurs français ont (de plus en plus) l'allure de crétins.

You're fired !