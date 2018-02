Froid ici, mais trop chaud au Pôle : et c'est lié !

Les vagues de froid européennes de cette semaine et des années récentes sont liées au réchauffement de l'Arctique : cf. la démonstration des scientifiques (courbe arctique ci-dessus), non pour ceux qui la refuseront jusqu'à la tombe - Trump, Le Pen - mais pour ceux qui, de bonne foi, ne la connaitraient pas :

[France Info 25/02]

► « Lundi 19 et mardi 20 février, des températures supérieures à 0°C ont été relevées au cap Morris Jesup (station météo tout au nord du Groënland, la plus septentrionale du monde) selon l'institut météorologique danois (graphique ci-dessus). L'institut n'y a relevé des températures aussi élevées en février que deux fois dans le passé, en 2011 et 2017. Samedi soir, le thermomètre a même affiché + 6,1°C, relève Etienne Kapikian (Météo France). D'habitude, il est plutôt autour des moins 30°C. Tweet de Kapikian : "L'anomalie chaude sur l'Arctique au voisinage du pôle Nord sera proche de +20 à +30°C ce dimanche 25/02 avec des températures proches ou légèrement supérieures à 0°C au #NorthPole ! De la Russie à l'Europe centrale, le froid, certes intense par endroits, est moins exceptionnel. pic.twitter.com/zyR2jyYGpX".

► Pourquoi un dégel en Arctique en plein hiver ? A cause du phénomène de vortex polaire modifié par le réchauffement climatique : « Ce dégel se produit à cause d’une impulsion d'air doux dans la mer du Groënland. La faute à la déformation d'un vortex polaire : "tourbillon de vent froid qui se forme au-dessus du pôle Nord", explique François Gourand (Météo France). Mais à un moment, ce vortex "se scinde en plusieurs morceaux", un phénomène qui "fait remonter un air très doux qui envahit la banquise..." Mais pourquoi de telles hausses de températures ? "Désormais, ce phénomène se produit dans une atmosphère plus chaude accentuée par le réchauffement climatique. Le vortex engendre des pics de réchauffement." »

► D'où le froid actuel en France : « Le pic de froid auquel la France et l'Europe s'attendent fin février est directement lié à la dislocation de ce vortex polaire. "De cette désorganisation naît une situation qui ramène une masse d'air très froide en provenance directe de Russie. Ainsi, et paradoxalement, ce n'est pas tant le vortex polaire qui déboule en Belgique (et en France), qu'une désorganisation de ce même vortex, qui conduira à cet épisode de froid notable."