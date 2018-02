Méditation IX : "Ecouter la soif des périphéries"

" Le père José Tolentino de Mendonça nous incite à écouter la soif de ceux qui vivent à la périphérie. En faisant cela, dit-il, « l'Église se redécouvrira » " :

<< Garder les yeux ouverts pour voir ce qui se passe dans le monde est essentiel à la vie spirituelle, a conseillé le père Mendonça, lors de sa neuvième méditation délivrée à la Maison du Divin Maître, où le Pape François et la Curie romaine sont en retraite de Carême. «Sinon, nous devenons à l'aise et nous évitons notre responsabilité sociale». Or, la voix de Dieu devrait toujours nous confronter à la question primordiale: «Où est ton frère?»

"Soif spirituelle et soif littérale"

La question spirituelle de la soif resterait incomplète si elle ne nous rapprochait pas de «la soif littérale et élémentaire qui tourmente et limite l'existence de tant de nos contemporains», a poursuivi le prêtre portugais. 30% de la population mondiale n'a pas accès à l'eau potable à domicile. C'est une soif vécue par ceux de la périphérie qui appelle à «l'adoption urgente d'une authentique conversion des vies et des cœurs», a observé le père Mendonça.

"Jésus vivait en périphérie"

Jésus comprend ceux qui vivent à la périphérie. Il est né dans une périphérie de Bethléem, pas dans une grande ville. Il vivait à Nazareth, «un nom si insignifiant que c'est l'un des rares endroits en Palestine qui n'a jamais été cité nulle part dans l'Ancien Testament», a relevé le prédicateur. Le message de Jésus trouve donc son chemin dans la périphérie. Et comme cela a été rapporté dans la première conclusion de l'Evangile de Marc, même après sa résurrection, Jésus veut rencontrer les disciples «encore une fois dans la périphérie: ‘'Il va avant toi en Galilée’’» (Mc 16,7).

"Le christianisme est une périphérie"

«Choisir la périphérie est dans l'ADN du chrétien», a souligné le père Mendonça : dans toutes les époques et dans tous les lieux, c'est là que les chrétiens rencontrent et retrouvent Jésus. Ainsi, «le christianisme est une réalité périphérique... Pour l'Église, la périphérie n'est pas un problème mais un horizon». Ce n'est qu'en se déplaçant hors de soi que l'Église peut découvrir une nouvelle ardeur missionnaire. De cette façon, «l'inouï arrive: ce n'est qu'en se retirant d'elle-même que l'Église peut se redécouvrir».

Sœur Bernadette Mary Reis – Cité du Vatican