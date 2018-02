La leçon que nous donne Jésus en action :

<< Cet évangile nous montre que le travail accompli par Jésus sur terre était une pure sur-exigence. Il devait "ramener les brebis d'Israël", tâche qui - étant donné la situation spirituelle et politique du pays - ne pouvait absolument pas être menée à bien ; pour elle, il engage néanmoins toutes ses forces. Pendant qu'il guérit la belle-mère de Pierre, "la ville entière" est "rassemblée devant la porte"... Bien avant l'aube, il se lève pour pouvoir enfin prier dans la solitude, mais déjà on le poursuit à nouveau pour lui dire : "Tout le monde te cherche". Les mêmes que la veille au soir... Il ne s'excuse pas en alléguant qu'il voudrait maintenant prier, mais s'adonne à un nouveau travail : dans "les bourgs voisins, afin que j'y prêche aussi car c'est pour cela que je suis sorti". Et les villages ne sont qu'un commencement : "Il s'en alla à travers toute la Galilée."

Le vrai messager chrétien de la foi peut prendre pour exemple le zèle inlassable de Jésus : même si toute la tâche qu'il entrevoit reste, d'un point de vue humain, inaccessible, il en accomplira autant que ses forces le lui permettent ; le reste sera complété par ses souffrances ou du moins par son obéissance de jugement. Mais cette disposition ne lui est nullement une excuse pour ne pas faire tout ce qui est en son pouvoir... >>

Hans Urs von Balthasar