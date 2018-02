Le bien peut faire du bruit, le bruit peut faire du bien

Coutumière en milieu catholique français, la frilosité n'est vraiment plus d'actualité. Pourquoi certains semblent-ils avoir peur de regarder un problème qu'il faut tirer au clair ?

Débats des radios, débat le 7 à La Procure de Paris, débats sur Facebook, débats dans les journaux papier : la floraison subite de livres sur le catholicisme et les catholiques fait du bruit. Et ce bruit fait du bien, contrairement à l'adage des bons messieurs qui exaspérait Bernanos ! Mieux vaut voir les problèmes plutôt que de regarder en l'air...

Quels problèmes ? Ceux que pose depuis cinq ans la dérive d'une partie de la droite catholique française, qui mélange : 1. sa coutumière frilosité ("débattre serait se diviser") ; 2. une inédite mansuétude envers les droites extrêmes (d'abord les "catho-identitaires" [*] puis les identitaires tout court c'est-à-dire les néo-païens) ; 3. et surtout l'inféodation à un système économique critiqué par tous les papes : système qui rend cette droite allergique à François et à son enseignement social (Laudato Si', Evangelii gaudium, etc) ; allergie apparue dans les médias US dès les premiers discours du pontificat, et rapidement relayée - en France, en Italie - par des membres de la grande bourgeoisie d'affaires. Son sous-produit est la campagne bergogliophobe dans le domaine religieux et moral, menée à coups de fake news et de buzz délirants contre pape et évêques.

Renforcée par l'obsession anti-immigrés, la virulence de ces nombreuses attaques vient (non pas seulement mais en grande partie) de "cathos" affichés, dont les messages trahissent le manque de connaissances théologiques et ecclésiologiques : un de leurs leitmotive étant par exemple d'opposer François à Benoît XVI, ils ignorent que Benoît XVI tenait des propos proches de ceux de François sur les futures tâches de l'Eglise en Europe.

La campagne anti-François déferle sur les réseaux sociaux, intoxique des catholiques français, influence des médias... Mais le pire est l'impression qu'elle donne au public non chrétien, qui prend la "cathosphère" bergogliophobe pour le vrai catholicisme. Interposée entre l'Eglise réelle et l'opinion publique, cette "cathosphère" est un obstacle au témoignage chrétien. Il devenait donc urgent de dénoncer ce parasitage et de faire la lumière sur ce fourvoiement récent d'une partie des milieux catholiques français.

La lumière est en train de se faire. D'où l'irritation (suave) de ceux qui auraient pu signaler eux aussi le fourvoiement... mais ne l'ont pas fait - pour des raisons qui leur appartiennent et dénotent une certaine incompréhension du monde actuel. En effet l'heure est au débat clair et concret, non aux sermons d'unanimisme... Il faut "bannir l'erreur qui nous divise", disait un vieux chant de pèlerinage : depuis cinq ans l'erreur était d'imposer au catholicisme un préalable politique, un conformisme de parti et de milieu, qui finit par faire préférer un antichrétien de droite à un chrétien de gauche ; partisanerie issue d'autre chose que de la foi, et qui aboutit à une limitation de Jésus-Christ.

D'où les nombreux livres qui paraissent aujourd'hui dont le mien ; d'où aussi l'approbation que beaucoup de prêtres et d'évêques adressent à leurs auteurs, "tant le sujet leur paraît important".

________

[*] L'identitarisme "catho" n'est pas l'identité chrétienne (qui réside dans la personne du Christ) mais au contraire une posture de repli sur soi : donner un vernis "catholique" à des peurs et des réflexes viscéraux, confondus avec une "identité". Peurs et réflexes qui expriment plutôt une incertitude sur soi-même, et qui devraient être évangélisés comme les évêques français le rappellent ; ce qui leur vaut des flots d'insultes sur Twitter.