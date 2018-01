Dans Le Monde daté du 30/01, Cécile Chambraud présente trois livres (dont le mien) pour sortir du malaise actuel. Extraits :

Des catholiques contre la tentation identitaire

Trois auteurs interrogent chacun dans leur livre l’expression, en France, d’un catholicisme d’affirmation et la droitisation des pratiquants.

Par Cécile Chambraud

Livres. Des catholiques s’inquiètent du raidissement identitaire d’une partie de leurs coreligionnaires en France, pris par l’angoisse du déclin, et ils l’écrivent. Depuis les grandes manifestations contre le mariage pour tous, en 2012 et 2013, on a beaucoup scruté la remobilisation des catholiques dans la sphère politique, la place de plus en plus visible d’un catholicisme d’affirmation et la droitisation électorale d’une part importante des pratiquants, que le vote en faveur du Front national ne rebute pas plus, désormais, que la moyenne de l’électorat. Tandis que ce courant prenait alors confiance en sa capacité d’expression – alors même qu’il avait essuyé une défaite sur le terrain législatif –, des groupements politiques ou associatifs se sont structurés, des sites Internet sont apparus pour entretenir la flamme […]

En novembre 2016, la victoire de François Fillon à la primaire de la droite a témoigné de l’ambition de cette mouvance de demeurer un acteur dans la sphère politique. La situation intenable pour les minorités religieuses, notamment chrétiennes, en Irak puis en Syrie, créée par les conquêtes territoriales de l’organisation Etat islamique à partir de l’été 2014, l’a tenue mobilisée. En revanche, le mouvement des réfugiés qui a suivi l’a déstabilisée, réactivant l’angoisse d’une dissolution du marqueur chrétien dans notre pays.

Trois livres très différents interrogent ce glissement, considéré comme une conséquence du sentiment douloureux d’être de plus en plus étranger au reste de la société.

Avec les outils du sondeur, Jérôme Fourquet répertorie les manifestations de cette évolution récente. Pour le directeur du département « opinions » de l’IFOP, ces quelques années ont été, pour ces catholiques de « la droite de Dieu », celles d’une prise de conscience, à savoir qu’ils sont désormais une composante minoritaire d’une société largement déchristianisée, dans un environnement en mutation rapide, marqué par l’implantation de l’islam.

« UN CHRISTIANISME SANS CHRIST »

S’adapter à ce statut de minorité dans la société est une chose. Se recroqueviller au point de courir le risque de devenir une « secte » en est une autre, contre quoi met en garde Patrice de Plunkett. L’ancien directeur de la rédaction du Figaro magazine, aux côtés d’Alain de Benoist, aux belles heures de la nouvelle droite de la fin des années 1970, a opéré depuis un virage radical. Revenu à la foi dans les années 1980, il fait siennes, après « avoir cédé deux ans à la tentation intégriste », la critique du capitalisme libéral et la prise de conscience écologique. Son livre s’en prend à la frange des catholiques qui « s’ingénient à donner l’image d’un front du refus ».

Plus fidèles à leur milieu qu’à l’enseignement de l’Eglise, accuse-t-il, ils refusent au fond sa critique du capitalisme néolibéral ainsi que de tirer les conséquences économiques et sociales du principe de l’écologie intégrale. Ils se revendiquent d’une « identité » chrétienne pour critiquer l’accueil de trop de réfugiés. Tout cela les conduit à être hérissés au plus haut point par le pape François qui, sur tous ces sujets, exprime le contraire de ce qu’ils pensent. « La bergogliophobie [du nom du pape François, Jorge Mario Bergoglio] fonctionne dans le même esprit qu’autrefois l’intégrisme contre Paul VI et Jean Paul II », écrit Patrice de Plunkett, qui les accuse pas moins que de se « fabriquer un christianisme sans Christ ».

Face au vertige de ce monde qui semble vaciller aux yeux d’une partie des catholiques, trois jeunes doctorants plaident pour un engagement bien différent de ce « catholicisme intransigeant », « d’objection, ouvertement contre-culturel » et défensif. Pour Pierre-Louis Choquet, Jean-Victor Elie et Anne Guillard, il est temps pour les chrétiens de « s’affranchir de cette peur historique qui empêche de considérer a priori les idées des mouvements dits de gauche » et de mettre en œuvre un « autre retour des catholiques dans la cité », fondé sur un double souci de justice sociale et écologique.





A la droite de Dieu - Le réveil identitaire des catholiques, Jérôme Fourquet, Editions du Cerf, janvier 2018, 176 pages, 18 euros.

Cathos, ne devenons pas une secte, Patrice de Plunkett, Salvator, janvier 2018, 160 pages, 15,90 euros.

Plaidoyer pour un nouvel engagement chrétien, Pierre-Louis Choquet, Jean-Victor Elie, Anne Guillard, Les Editions de l’Atelier, septembre 2017, 140 pages, 15 euros.