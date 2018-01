1906 : le prieur et le marchand d'art faussaire

L'affaire de Saint-Yrieix et sa leçon inattendue :







Saint-Yrieix-La-Perche (7000 habitants dans la Haute-Vienne) réclame depuis le 10 janvier la restitution d'un reliquaire du XIII° siècle : magnifique buste de bois plaqué d'argent repoussé, partiellement doré et filigrané, incrusté de pierres semi-précieuses, réputé avoir contenu le crâne de saint Yrieix - en latin saint Aredius.

Il se trouve que ce buste est conservé depuis 1917 par le Metropolitan Museum of Art de New York. Or la commune française en est le vrai propriétaire, en vertu de la loi de 1905 ! Et le buste que les touristes peuvent admirer à Saint-Yrieix-la-Perche n'est qu'une copie, réalisée depuis plus de cent ans et volontairement substituée à l'original. Comment est-ce possible ?

Voici ce qui s'est passé. Quand la loi de séparation de l'Eglise et de l'Etat fut votée en 1905, le nouveau statut légal des églises a entraîné un inventaire administratif de leurs biens. D'où l'intérêt subit porté à certains trésors par des marchands d'art anglo-saxons : ainsi – à Londres – le déjà célèbre Joseph Duveen, issu d'une dynastie de marchands d'art hollandais et spécialisé dans l'achat d'oeuvres anciennes à des familles aristocratiques en difficultés financières.

Duveen repère le buste de Saint-Yrieix, négocie avec les moines desservant la collégiale, fait exécuter une copie quasiment parfaite par l'orfèvre londonien Joubert, et réalise l'échange en 1906 : juste avant les Inventaires.

Après quoi il vend le buste original au milliardaire américain Pierpont Morgan, qui le lèguera en 1917 au musée de New York.

Ce n'est qu'en 1950 qu'un habitant de Saint-Yrieix, visitant le Met et y découvrant l'original du buste, signale la supercherie.

Et il faudra attendre 2018 pour que la commune se décide à demander la restitution aux Américains : soit par la négociation, soit sous l'astreinte d'une décision judiciaire. Si ce procès a lieu un jour, il sera pittoresque...