NDDL : un choeur de protestations qui sonne faux

L'abandon du GPI ('Grand Projet Inutile') à Notre-Dame-des-Landes soulève des clameurs de deuil très artificielles - et des accusations surréalistes quand on sait de quoi Macron est le nom :

Même si l'on raisonne en stricte logique économiciste contemporaine, la décision de l'exécutif est rationnelle. En effet : 1. le projet d'aéroport dans le bocage datait de 1960 ; 2. prétendument au service du "Grand Ouest", il tournait le dos à toute une économie de l'Ouest en expansion (celle de la Vendée) ; 3. il tournait aussi le dos à d'importantes industries euro-nantaises, liées à l'aéroport actuel donc opposées au transfert à NDDL : par exemple Airbus ! On s'étonne d'ailleurs qu'aucune radio, aucune télévision - et aucun quotidien, sauf erreur - ne soit allé interroger les industriels nantais anti-transfert...

Car le ton des animateurs-vedettes, hier soir et ce matin, était presque exclusivement à l'irritation. À BFM, Ruth Elkrief ne cachait pas son agacement. À Europe 1, malmenant M. Castaner, M. Cohen affirmait que l'Etat n'allait pas moderniser Nantes-Atlantique et Rennes-St-Jacques. Et il écartait l'objection des intérêts économiques vendéens ("pff... l'exception vendéenne !"), comme si la Vendée était un département de seconde zone et peu digne d'attention... Dans les séquences de revue de presse, les radios insistaient sur les titres rageurs de certains quotidiens. Tous les micros se tendaient vers la maire PS de Nantes, qui adoptait un ton de mélodrame pour exhaler le deuil des Nantais à qui "Paris refuse un avenir" - comme si les intérêts du Nantais moyen coïncidaient avec ceux de quinze membres de la Chambre de commerce et ceux du groupe Vinci... Etc.

Ce chœur de lamentations sonne faux. M. Castaner a beau jeu de rappeler qu'à l'époque où le transfert de l'aéroport était une idée "de gauche" (Ayrault-Hollande), M. Retailleau s'en lavait les mains et déclarait : "Notre-Dame-des-Landes n'est pas mon combat." Prétendre que "Paris" piétine le suffrage "universel" est une plaisanterie, les riverains de l'actuel aéroport eux-mêmes s'étant partagés, presque moitié-moitié, entre partisans et adversaires du transfert !

On ne pouvait pas à la fois : 1. proclamer que le projet d'aéroport NDDL était "global", "national", "Grand Ouest" (Bretagne, Pays de la Loire, Normandie, Picardie, Centre Val-de-Loire, Charente-Poitou [*]) ; 2. ne faire voter que les gens de Loire-Atlantique... Lesquels n'ont d'ailleurs dit oui qu'à 55 %, chiffre encore amoindri par la faible participation de 51%. Sachant qu'aujourd'hui trois Français sur quatre approuvent l'abandon du transfert, on imagine ce qu'aurait donné un référendum national : surtout si la question avait été objective (présentant aussi un plan B) au lieu d'être univoque ("oui ou non au transfert") !

Plusieurs journaux papier - ainsi que MM. Cohen, Aphatie etc - semblent tenir pour acquis que la décision de l'exécutif est un "recul". Par rapport à quoi ? à une poignée de zadistes ?

Ce qui serait un recul, ce serait de bétonner le bocage (et d'y attirer les métastases urbaines liées à tout aéroport international : centres commerciaux, hôtels, autoroute etc)... pour faire la volonté de Vinci et d'un business présent auprès de LR et des élus locaux PS. On a envie de demander aux animateurs radio-télé de comparer les notables du business et les zadistes en bonnet, et de nous dire lesquels constituent un pouvoir dans le monde actuel. Entendre les riches et les puissants élever leur plainte vers les cieux est assez irréel...

D'autant qu'ils n'ont rien à "craindre" pour l'avenir. Pour s'être tiré du piège NDDL avec décision et maestria, M. Macron n'en reste pas moins M. Macron ; il fait promettre la trique à ceux qui voudraient "zader" ailleurs : par exemple contre le projet de poubelle nucléaire à Bure, ou le projet de bétonnage d'une forêt à Roybon par l'influent groupe Pierre & Vacances. Que les amis de M. Wauquiez ne se réjouissent pas : ils n'auront plus l'occasion d'accuser l'Elysée de faire le jeu des "voyous chevelus" - comme LR le disait hier soir et ce matin, avec un langage qui n'a pas varié depuis 1968 et le "complot international des trublions manipulés par le KGB". La droite inchangée depuis cinquante ans : pas de réflexion, rien que des réflexes.

"Non aux voyous chevelus !"

______

[*] Définition du "Grand Ouest" selon... l'Agence d'urbanisme de la région nantaise.