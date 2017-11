Le glyphosate "blanchi" par... un algorithme ?

Voilà ce que sont aujourd'hui certaines études "scientifiques" :

À la veille de la énième réunion européenne devant "décider" - le 27 novembre - du sort du glyphosate (Roundup de Monsanto), éclate un soi-disant coup de théâtre. La revue scientifique américaine du National Cancer Institute publie une étude menée auprès de travailleurs agricoles et démentant le lien Roundup-cancers : lien pourtant déclaré probable par d'autres études scientifiques. Jubilation dans certains milieux politico-industriels, des deux côtés de l'Atlantique !

Mais le Centre international de recherche sur le cancer fait savoir que le lien est établi par trop d'études épidémiologiques internationales pour que le "coup de théâtre" US puisse "relancer le débat" comme l'affirment nos journaux.

Et vue de plus près, l'étude américaine révèle ce qu'elle est. Pour conclure à l'innocuité du glyphosate, elle n'a pas procédé par mesures directes (sang et urines) mais par calcul de probabilités. C'est un algorithme qui a décidé de l'intensité de l'exposition des travailleurs objets de l'enquête, en fonction de... leurs réponses à un questionnaire sur la fréquence et le type de manipulation du produit. Ce qui devait produire un résultat factice, puisque le questionnaire et l'algorithme n'envisageaient pas certains facteurs importants. Par exemple les autres contacts avec le produit. Et, surtout, le danger constitué par... des équipements de protection :

«Selon Alain Garrigou, professeur d'ergonomie à l'université de Bordeaux et l'un des rares spécialistes du sujet, "les équipements de protection ne protègent pas nécessairement des pesticides, et ce peut être même l'inverse, ainsi que tous nos travaux l'ont mis en évidence". Publiés en 2011 dans Applied Ergonomics, ceux-ci indiquaient des niveaux d'exposition médians jusqu'à trois fois supérieurs pour les travailleurs théoriquement protégés, par rapport à ceux qui ne l'étaient pas. "Certains pesticides pénètrent les équipements de protection et y sont retenus, augmentant ainsi l'exposition cutanée des travailleurs..." Du coup, un travailleur protégé, classé comme peu exposé, peut avoir été, en réalité, plus exposé au produit qu'un travailleur non protégé...» [*]

Programmé pour ne pas tenir compte de ces réalités, enfermé dans le calcul statistique sur des données fausses ou insuffisantes, l'algorithme a produit des conclusions artificieuses.

On peut se demander si cet artificialité était volontaire de la part des programmateurs (d'où la date très "politique" de leur publication ?) ; ou si le déni de réalité par algorithme n'est pas devenu le réflexe de notre temps, désormais hors de portée de la raison critique. C'est ce que redoute le chercheur américain Evgueni Morozov.

[*] Stéphane Foucart, Le Monde 22/11.