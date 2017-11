Climat : cessons de financer le charbon !

Message de l'association de lutte climatique 350.org :

<< L'Agence Française de développement s'apprête à accorder un prêt de 41 millions d'euros à la Chine, pour soutenir un projet lié à une méga-centrale à charbon, située dans la province du Xinjiang.

Un tel soutien contrevient aux engagements pris lors de la COP21 : maintenir le réchauffement climatique au plus près des 1,5°C implique en effet de geler le développement de toute nouvelle infrastructure fossile. Il est encore temps de stopper ce projet. En lien avec Oxfam France, nous vous proposons d'écrire à Rémy Rioux, le directeur général de l'AFD, pour lui demander d'établir des règles claires en matière climatique.

Si vous avez un compte twitter, n'hésitez pas à interpeller directement l'AFD en cliquant ici.

Il y a 10 jours, à Bonn, lors de la COP21, la direction de l'AFD assurait pourtant que l'agence ne finançait plus aucun projet charbonnier. Bien sûr, le prêt en question est en principe destiné à soutenir un projet de cogénération (production de chaleur pour un réseau de chauffage urbain à partir de la chaleur produite par la centrale à charbon). Mais il revient en pratique à installer cette mega-centrale (660MW) dans le temps long - alors même que la mission de l'AFD devrait être d'aider les pays les plus démunis à développer des infrastructures de production d'énergies renouvelables.

À un mois du sommet Finance et climat, convoqué par Emmanuel Macron, il est plus que temps de demander aux institutions françaises de ne plus accorder de financements aux projets de l'industrie fossile.

Pas un euro de plus : c'est d'ailleurs le slogan de la mobilisation que 350.org prépare, avec de nombreux autres partenaires. Dans ce cadre, nous vous donnons dès maintenant rendez-vous dans les rues de Paris le 12 décembre prochain.

D'ici là, n'oubliez pas d'écrire à Rémy Rioux pour lui demander de veiller à ce que l'AFD ne finance plus aucun projet fossile.

