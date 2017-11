La vraie nature de Laurent Wauquiez

M. Wauquiez était samedi au convent parisien du cercle DroiteLib, lobby ultralibéral au sein de LR animé par Mme Calmels :



Il s'agissait pour lui de "rassurer" : si par ailleurs il vise à séduire les droitiers lepénisants, sa vraie nature (illustrée dans son fief arverno-rhodalpin) est l'ultralibéralisme à l'américaine, avec démantèlement des protections environnementales et soutien aveugle aux bétonneurs. "Je veux que nous nous projetions vers l'avenir et le libéralisme qui fait partie de notre corpus idéologique", a-t-il déclaré. C'est passer sous silence les réalités d'une mondialisation libérale issu de la dérégulation massive des années 1990, et c'est mentir aux gens en leur faisant croire que le libéralisme leur veut du bien... alors qu'il ne fait le bien que d'une petite minorité financière.

Pour faire passer le mensonge libéral auprès des classes moyennes de droite, M. Wauquiez et ses pareils (cf le FN revenu lui aussi à sa vraie nature) ajoute des éléments de langage : par exemple "ne pas abandonner le mot libéralisme face à la petite musique jouée par la gauche", formule qui plaira au vieil auditeur de Radio Courtoisie... mais qui ne signifie rien, puisque la "gauche" en question se réduit à peu (Mélenchon-PCF) et que le pouvoir est tenu par M. Macron, aussi libéral et peu social que M. Wauquiez. Se voulant à la fois libéral et super-opposant à M. Macron, M. Wauquiez se trouvera dans l'obligation de polémiquer contre des réformes qu'il approuve, avec pour seul argument une surenchère antisociale...



On voit le désarroi de la droite : dépouillée de son programme économique par M. Macron, elle erre dans le désert en s'entredéchirant.

Mme Le Pen aussi cherche à marier la carpe xénophobe et le lapin libéral : et comme elle non plus (pour d'autres raisons que LR) ne se sent politiquement pas très bien, la cheffe du FN et le futur chef de LR sembleraient condamnés à se parler - si les règles de la politique française n'interdisaient ce rapprochement. D'ailleurs que feraient-ils ensemble ? du libéralisme déguisé en populisme ? la recette sent d'avance le cramé... (pas pour tout le monde, évidemment).