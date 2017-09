Le banquier énervé qui rêve d'un putsch contre le pape

Soixante personnages ont signé un document pompeusement intitulé Correctio filialis, où ils exigent du pape qu'il... abjure ses hérésies. Où y aurait-il hérésie ? C'est ce que ce document (lourd dans la forme mais léger dans le fond) n'arrive pas à démontrer. Comme à propos du livre de Wolton, je juge intéressante à ce sujet la réaction d'un intellectuel "tradi", l'abbé de Tanoüarn. Extraits, suivis de mon commentaire à propos de l'un des signataires :

Réflexions de l'abbé de Tanoüarn (extraits)

<< Je crois qu’il y a un quiproquo sur cette affaire de la correction filiale intentée. On peut dire qu’il s’agit d’une sorte de procès intenté par une soixantaine d’intellectuels et de responsables catholiques qui s’adressent au pape François en lui demandant sa bénédiction apostolique in fine. Il y a un quiproquo parce que la forme semble très lourde par rapport au fond.

Je m’en expliquerais en citant le lapsus [corrigé depuis] que l’on trouve sur le site de la Porte latine. La Porte latine est le site de la Fraternité Saint Pie X en France. Sur ce site, il n’est pas question de «correction filiale», mais de «correction finale» comme solution finale. C’est l’idée d’en finir peut-être pas de façon physique, mais intellectuelle. Lorsqu’on compare le pape à Luther dans la dernière partie du texte, on a vraiment l’impression qu’on veut en finir avec ce pape et qu’on ne s’est jamais remis de la renonciation de Benoît XVI, à laquelle il est fait mention comme pour indiquer que la légitimité du pape actuel serait douteuse. Tout cela me semble disproportionné et déplacé. Le pape est pape.

[...] Certains textes du pape peuvent faire peur à certains catholiques. C’est incontestable et ils peuvent avoir des raisons sérieuses d’avoir peur. [NDPP - Le problème est : que valent leurs raisons ?] Entre ces raisons sérieuses d’avoir peur et la dénonciation d’un pape qui tiendrait un discours qui ne serait plus catholique mais luthérien, pour reprendre ce texte de la correction filiale, la marge est énorme.

J’ai beaucoup lu le pape François. J’apprécie la dimension personnaliste qu’il donne à sa prédication. Mais je n’ai jamais vu sous sa plume, ou entendu dans sa prédication, la moindre chose qui puisse ressembler à une hérésie. En réalité, on juge un silence.



Il est déjà difficile de juger des mots. Les mots peuvent avoir plusieurs sens. Les mots peuvent ne pas tout dire. On peut préjuger de leur sens et juger du préjugé plutôt que des mots eux-mêmes. Quand le pape fait dire au cardinal Burke, qui le met en demeure de répondre à quatre dubia, qu’il ne répondra pas et qu’il gardera le silence, cela veut dire que la position du pape sur les dubia n’est ni la position qu’attend le cardinal Burke ni son contraire, mais le silence.

[...] Mais quant à manœuvrer cette idée d’hérésie du pape en faisant un rapprochement explicite avec Martin Luther, cela me semble excessif. On peut contester les raisons pour lesquelles le pape garde le silence, mais on ne peut pas de ce silence tirer une hérésie. Cela ne me semble pas logique. >>



Mon commentaire

Jai lu in extenso les 17 pages de la Correctio filialis, qui sont affligeantes. J'ai aussi examiné la liste des signataires. Mgr Fellay - supérieur des lefebvristes - y figure en bonne place, son souci étant d'empêcher une scission de son propre mouvement où les extrémistes refusaient ses négociations avec Rome... A propos d'un certain nombre d'autres signataires que je connais, la charité m'empêche de parler et ils auraient dû rester discrets. Mais à propos du banquier ultralibéral Gotti-Tedeschi, star de cette liste de donneurs de leçon, je tiens à citer ce que j'écrivais dans La révolution du pape François (Artège 2015) :

<< Certains répondent au pape de se mêler de ses affaires : à lui le ciel et la morale des familles, mais qu'il laisse l'économie aux banquiers. Ainsi le financier Ettore Gotti-Tedeschi. Évincé de la présidence de la banque du Vatican par Benoît XVI en 2012, il réapparaît en 2015 avec une "lettre ouverte" qui est une sorte de bras d'honneur à l'encyclique de François : “Comment peut-on imaginer, écrit-il, d'aller chercher des solutions chez ceux qui prônent une pseudo-solution environnementale comme prioritaire ?" Et d'insinuer, comme la droite américaine, que les défenseurs de l'environnement sont des ennemis de la natalité humaine, et que leur but est d'imposer une “nouvelle religion”... C'est une attaque directe contre le pape, qui, lui, tend la main à tous les défenseurs de l'environnement face au système économique ravageur. Il est vrai que ce système est celui du banquier Gotti-Tedeschi : en 2011, il avait écrit un éditorial agressif contre le cardinal Turkson, qui venait (au nom du conseil pontifical Justice et paix) d'appeler à une réforme de la sphère financière mondiale... >>