Macron, virtuose du double langage

Une "relance de l'Europe" (notamment militaire) par l'Elysée ?

M. Macron "relance l'Europe". Ses propositions contiennent des idées de bon sens mais aussi des idées factices, notamment celle d'une armée européenne dotée "d'une culture commune pour agir". Cette "force d'intervention" aurait "un budget de défense commun" : mais quelle "culture commune" pourrait exister entre des Etats qui ne partagent ni la même géopolitique, ni les mêmes intérêts - et dont certains s'en remettent aux Etats-Unis pour les questions de "défense",- ce qui fait d'eux un rouage dans la nouvelle guerre froide du complexe militaro-industriel américain ?

Toute la question est là : l'UE étant le verso de l'OTAN, les gouvernements de l'UE suivent plus ou moins la politique étrangère de la Maison Blanche et parfois renchérissent sur elle. La doxa en vigueur est de feindre de croire à une menace d'invasion de l'Europe par l'armée russe, pour approuver l'engrenage militaire US sur la Baltique et en Ukraine : situation absurde (voire dangereuse) qui annexe les Européens - en tout cas les Français - à des intérêts contraires aux leurs, et qui interdit toute réflexion stratégique.

Il arrive à M. Macron d'exprimer des vues autres que celles de Washington. Mais il les contredit lorsqu'il évoque les moyens de concrétiser ces vues. Il se dit partisan de la souveraineté, mais il la transfère à "l'Europe", or l'UE n'est pas indépendante des Etats-Unis et ne veut pas l'être ; elle ne veut d'ailleurs pas avoir une géostratégie ; elle est hors d'état de définir une politique autre que celle des poncifs internationaux habituels. Le militaire n'étant que l'outil du politique, à quoi servirait une euro-armée s'il n'existe pas de politique européenne ? et comment y aurait-il une politique de l'UE, puisque l'UE s'est construite contre la notion même de politique ? Une plate-forme de libre-échange n'a pas d'armée. Quant à M. Macron lui-même, nombre de ses discours sont contredits par ses décisions pratiques (par exemple sur le climat alors que M. Macron approuve le CETA) ; ou bien ce sont des propositions cosmétiques dont il sait que l'UE ne voudra pas. Son idée de défense européenne "en complément de l'OTAN" n'a pas plus d'authenticité que sa taxe carbone européenne, vouée au même insuccès que sous Sarkozy. Double langage de sa part ? Selon Benjamin Coriat (des 'Economistes atterrés'), "Macron met en avant des perspectives dont il sait qu'elles n'auront aucune chance de voir le jour."