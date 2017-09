CETA, Monsanto : la "relance de l'Europe"

E l'on se plaint du "désamour envers l'UE" ?

M. Juncker parle de "relancer l'Europe", c'est-à-dire dire "relancer l'élargissement de l'UE" : ce par quoi justement l'UE avait décliné dans l'estime des citoyens et provoqué la "montée des populismes", dont le président de la Commission s'inquiète si fort par ailleurs... (D'autant que le nouvel élargissement concerne des Etats aussi suspects que le Kosovo).

Plutôt que d'aggraver ainsi les "populismes", M. Juncker ferait mieux de réfléchir sur sa cause, qui est la méfiance des peuples envers la Commission. Des millions d'Européens ont commencé à comprendre qu'unir les peuples et assurer la paix n'est que le prétexte, et que le véritable objectif de Bruxelles est d'imposer au continent l'engrenage d'un système ultralibéral absolu. D'où l'allégeance de la Commission aux multinationales, avec d'inéluctables effets pervers.

Ainsi le traité de libre-échange CETA avec le Canada : certaines clauses de ce traité ne présentent-elles pas de nombreux risques collatéraux, notamment pour le climat ou la sécurité sanitaire ? Pressé sur ce sujet par les écologues, M. Macron installe en juillet une commission scientifique d'évaluation du CETA "pour mesurer les conséquences de l'accord et faire modifier le texte si besoin était". En septembre la commission rend ses conclusions : oui, le CETA est dangereux car il ne prévoit "rien pour limiter le commerce des énergies fossiles et la hausse des émissions de CO2 du transport international maritime et aérien", rien pour des "technologies plus propres", rien pour les énergies renouvelables, rien au sujet des antibiotiques dans les élevages, rien sur le transgénique, etc. Mais le 15 septembre, à huit jours de l'entrée en vigueur "provisoire" du CETA (clause qui force la main aux Etats), on annonce que la France appliquera le traité sans formuler d'objections. Le Medef applaudit : le CETA est "le traité le plus ambitieux au monde", souligne-t-il. M. Hulot avale la couleuvre. La décision de M. Macron est "une question de respect", déclare le secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères.

La Commission est en effet respectable. On en a une nouvelle preuve avec l'affaire du glyphosate qui a rebondi elle aussi le 15 septembre, quand le biochimiste autrichien Helmut Burtscher a révélé que le rapport européen officiel de réévaluation du Roundup de Monsanto (que Bruxelles veut ré-autoriser) a copié-collé plusieurs dizaines de pages de documents de 2013 émanant... de Monsanto et ses associés. Le rapport de l'UE a recopié "mot pour mot" des passages entiers du dossier d'homologation soumis par les industriels, constate le biochimiste. Ces passages concernent la cancérogénicité, la génotoxicité et la reprotoxicité du glyphosate...



En octobre 2015, l'Autorité européenne de sécurité EFSA, s'appuyant sur ce rapport, avait affirmé que le caractère cancérogène du glyphosate était "improbable". Il s'agissait de riposter au Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), qui, en mars, avait déclaré le glyphosate "cancérogène probable". En mai, un toxicologue américain du CIRC avait accusé Bruxelles de s'en remettre aux argumentaires des industriels.

La Commission veut faire voter la ré-autorisation du glyphosate avant le 31 décembre 2017. Et l'on s'étonne que les populations n'aient pas confiance ?