Moins bien vu chez les Whirlpool que chez les 'expats'

Ci-dessous, le Jeune Candidat Macron à Londres le 21/02 (photo) chez les expatriés français : "public offrant l'image quasi-caricaturale des élites mondialisées, jeunes, diplômées et bien payées" (Le Monde, 23/02) Sifflé-houspillé le 26 avril par les futurs chômeurs d'Amiens, Emmanuel Macron a dû penser avec nostalgie aux expats de la City ("Manu reviens parmi les tiens !") :

C'était le 21 février au Central Hall... Emmanuel Macron "faisait un saut à Londres" pour passer quelques heures parmi les siens : traders et cadres de la finance, patron(ne)s de start-up et de fonds spéculatifs. Aux anges en l'entendant dénoncer "le système français qui empêche les gens de réussir", ces jeunes winners misaient tous sur l'élection du Jeune Candidat. Pourquoi ? Parce que le Brexit les forcera peut-être à rentrer dans l'Hexagone, shitland qu'ils avaient fui pour booster leur income. Cette perspective devenait soudain moins atroce si l'ex-banquier entrait à l'Elysée ! Le soir du 23 avril c'est chose faite (ou presque, façon Rotonde). Explosion de joie chez les expats !

En témoigne la Lettre de la City d'Eric Albert, dans Le Monde du 26/04 :

<< "Pour beaucoup de Français au Royaume-Uni, ça redonne enfin une bonne image de notre pays, la fierté d’être Français", témoigne Ygal El Harrar (1), le leader d’En marche ! pour le Royaume-Uni : "avant, il était hors de question de retourner en France. Désormais, ça devient une possibilité." [...] En Angleterre, Emmanuel Macron a réalisé un raz-de-marée électoral, en récoltant 51,4 % des suffrages [...] Beaucoup de ces Français qui vivent l’expatriation se sont retrouvés dans la vision d’En marche ! de la mondialisation assumée, qui conjugue libéralisation économique et sociétale, sorte de blairisme qui ne dit pas son nom. [...] Conscient de ce terreau fertile, M. Macron est venu à trois reprises dans la capitale britannique depuis un an... >>

Selon la Lettre de la City, la majorité des membres d’En marche ! au Royaume-Uni viennent de la droite : mais M. Fillon ne leur a pas pas semblé assez ultralibéral, défaut qui se dit (en leur langage) "être trop franco-français". Une seule expat affiche un autre parcours politique : "entrepreneuse dans la stratégie en communication après avoir passé une décennie dans la salle des marchés de Goldman Sachs", elle avait toujours voté à gauche, mais elle dit avoir trouvé en M. Macron "la synthèse entre ses origines politiques et sa vie économiquement libérale"... Sa trajectoire est donc un cas d'école, parfait exemple de l'influence de l'infrastructure (économique) sur la superstructure (idéologique).



Le mot de la fin revient à "Sasan Mahdian, 32 ans, qui travaille dans un grand cabinet d'audit" : ce qui séduit ce sarkozyste chez M. Macron, c'est "le fait qu'il soit un ancien banquier"... "Je veux des banquiers, des talents, des chercheurs, des universitaires", avait lancé le Petit Prince le 21 février (là c'était un appel, non aux Français de Londres, mais aux Britanniques censés fuir le Brexit). Pas un mot sur les ouvriers, ces "inemployables" comme on dit dans le milieu du Jeune Candidat !

C'est le moment de lire l'analyse d'un professeur à l'université de Genève, Bruno Amable (2), dans Libération du 26/04 :

<< Macron était le candidat du patronat, au moins à égalité avec Fillon, et même du patronat de services et financier. [...] La base sociale de Macron est le bloc bourgeois, dont le cœur est composé des classes moyennes et supérieures à haut niveau d’éducation [...] Macron a promis une rupture néolibérale, particulièrement dans la relation d’emploi, mais aussi, de façon plus discrète, dans la protection sociale. [...] Le mouvement social le plus important de ces dernières années contestait la loi travail inspirée par Macron, qui veut aller plus loin dans cette direction en légiférant par ordonnances pendant les vacances d’été. Le pari de Macron à cet égard est que sa croyance dans le «Uber plutôt que chômeur» soit juste et suffise à contenter le salariat.... >>

__________

(1) courtier à Exane BNP Paribas. L'autre animateur d'En marche ! à Londres est un fondateur de fonds spéculatif, issu de Goldman Sachs.



(2) Auteur de L’Illusion du bloc bourgeois (éd. Raisons d’agir, mars 2017).

► Rappel : nos critiques envers M. Macron n'impliquent aucun soutien à Mme Le Pen : les lecteurs de Laudato Si et Evangelii gaudium savent que le FN est aussi peu cathocompatible que les autres partis. "Alors vous vous abstiendrez le 7 mai ?" Oui. Chacun sa conscience.