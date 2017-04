Vendredi Saint : "Qu'est-ce que la vérité ?"

Le dialogue immortel entre l'Empire et le Christ :



<< Dans la nuit, les princes des prêtres et les princes du peuple ont envoyé leurs hommes arrêter Jésus. Ils se le sont fait amener d'abord chez Anne, le beau-père du grand-prêtre Caïphe. Pour tout de suite le voir et l'interroger, l'avoir en leur pouvoir. Mais on ne juge pas de nuit. Dès que le jour s'est levé, dans les formes légales, alors, ils ont fait comparaître Jésus de Nazareth au tribunal de Caïphe, devant le Sanhédrin. Les choses n'ont pas traîné. N'étaient-elles pas réglées d'avance ? Puisque l'agitateur se dit le Christ, il mérite d'être mis à mort. Et ils l'ont expédié, enchaîné, au gouverneur romain Ponce Pilate.

Commence le dialogue entre Pilate et Jésus... Qu'est-ce que la vérité ? dit Pilate. Il a dit cela, peut-être pour tel ou tel officier romain, à côté de lui, des hommes comme lui et non des sémites. Ou peut-être l'a-t-il dit pour soi-même, avec un joli mouvement d'épaule...

Quel silence il faudrait faire pour entendre ce que se disent ces deux hommes. D'un côté un des rois de ce monde : un de ceux qui jugent la terre, qui ont à la fois le pouvoir et la sagesse - car ce mélange de scepticisme, de bienveillance et de mépris ne semble-t-il pas la suprême sagesse humaine ? - et cet homme n'est rien. De l'autre côté cet être sans pouvoir, quasi sans raison, tant il parle déraisonnablement, bafoué, honni, rejeté ; et il est, lui, le Roi du Monde.

A présent, Jésus se tait. Du dehors, par-dessus la rumeur de la préparation à la pâque, vient celle de la sédition qui chauffe, prête à exiger que sa haine soit satisfaite. Comme il a regardé les lis des champs, peut-être Jésus regarde-t-il, poussée en un coin du prétoire, quelque anémone rouge qui bouge faiblement. Une goutte d'eau du matin y pend encore, où brille un point de lumière. Au milieu de ces parements et de ces colonnes, dans ce lieu tout de pierre taillée, géométrique comme un code, cela vit.Il y a ce brin d'herbe au joint de deux dalles, pour témoigner du Créateur.

Le temps menace. Montant de biais, des nuages envahissent le ciel. Il fait sombre. En ce suspens, demeure étrangement dans l'air ce dialogue tel que personne, absolument personne, n'aurait pu l'imaginer entre un gouverneur romain et le Messie, entre un pantin d'homme et Dieu. >>



Henri Pourrat

La bienheureuse Passion (Dominique Martin Morin 1991)