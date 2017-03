Attentat de Londres : le mensonge de Trump jr

Nouveau Trump tweet inexcusable :

L'homme d'affaires Donald ("Don")Trump jr, 40 ans, ex-pilier de la campagne présidentielle de 2016, succède à papa comme boss de la Trump Organization. Il ne dispose pas d'un bureau à la Maison-Blanche comme sa soeur Ivanka ; mais sa place d'aîné de la tribu lui donne à lui aussi un charisme. D'où son tweet effarant - 22 mars à 17h58 - pour commenter l'attentat de Londres : "Terror attacks are part of living in big city, says London Mayor Sadiq Khan". Selon Trump jr, tout ce que le maire de Londres trouve à dire pour commenter la tuerie (trois morts, sept blessés graves) est que "les attaques terroristes font partie de la vie d'une grande ville". En clair : étant d'origine musulmane, Sadiq Khan est censé avoir dit aux Londoniens de se résigner à la terreur djihadiste !

Le problème est que Don Trump dit n'importe quoi. La phrase du maire de Londres datait de septembre 2016 (interview à The Independent). Elle ne concernait pas Londres mais les Etats-Unis, à propos des bombes de New York et du New Jersey (29 blessés légers). Et la déclaration complète de Sadiq Khan ne disait pas qu'il fallait se résigner : au contraire, soulignait-il, "les grandes villes devaient se préparer à ce genre de choses, ce qui veut dire être vigilants, avoir des forces de police proches des gens, des services de sécurité prêts à agir" ; il disait cela avant d'aller à New York rencontrer le maire Bill de Blasio pour "échanger nos idées et nos bonnes pratiques".

D'où l'indignation à Londres. Tweets en riposte : "Comment oser publier ça comme s'il l'avait dit aujourd'hui ?" - "Apprends à lire l'article, pas juste le titre" - "Va te faire foutre. Comme Londonien je peux te dire que c'est pas le moment de jouer aux cons" - "Khan a raison. Ces choses arrivent. Nous les combattons. Mais nous ne sur-réagissons pas et nous ne les laissons pas changer notre façon de vivre" - "Vous utilisez un attentat contre notre ville pour attaquer le maire de Londres à votre profit politique. Vous êtes une honte" - etc.

On ne le répètera jamais assez : l'objectif stratégique des djihadistes ici est de braquer les "natifs" contre leurs concitoyens musulmans. C'est aussi dans ce sens que va le tweet trumpien, de même - en France - que la polarisation réductionniste consistant à ramener tout débat politique à un seul sujet, le "problème des migrants"... (exemple : l'émission de Finkielkraut samedi dernier). Faire plaisir à l'ennemi n'est jamais un bon calcul. Mais peut-on faire comprendre ça à des gens comme les Trump ?