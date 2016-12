The Big Great Nationwide Trump Parade 2016-2017 !!! "and NOW : this is... our... DEEE-PLOOO-MACYYY !!!!!"

À ce point-là même Bush n'avait pas osé ! Avec Mr Tillerson, la politique étrangère de Washington sera (en plus flagrant)... ce qu'elle n'a jamais cessé d'être :

Logo de l'alliance Qatar-Exxon

(http://www.valuewalk.com/2013/04/qatar-and-exxon-mobil-si... ) :



► Les lecteurs de ce blog savent ce que nous pensons de Rex Tillerson, surnommé "T-Rex" (le tyrannosaure de Jurassic Park)... Le 30/05/2008, par exemple, à propos de l'assemblée générale d'Exxon où les actionnaires avaient protesté contre l'argent dépensé par M. Tillerson pour financer la désinformation climatosceptique, j'écrivais ceci :

<< Le Monde, 30/05/2008 : «"Exxon Mobil se comporte maintenant comme un dinosaure... ExxonMobilosaurus Rex doit disparaître !" Le conflit entre le PDG d’ExxonMobil, Rex W. Tillerson, et une coalition d’actionnaires hostiles à sa politique du "tout-pétrole", a éclaté hier lors de l’assemblée générale du groupe pétrolier, mercredi 28 mai à Dallas, Texas ». Parmi la politique de M. Tillerson, l'un des volets est la désinformation de l’opinion occidentale à coups de millions de dollars, selon le rapport du Sénat américain en 2007 : rapport établi par Barbara Boxer, présidente de la commission sénatoriale de l’environnement (cf. l’article retentissant de Sharon Begley dans Newsweek, 13 août 2007). "Des ONG ont regretté qu’il [Tillerson] n’ait jamais dit combien le groupe – première capitalisation boursière mondiale – a dépensé dans son lobbying visant à nier la responsabilité des pétroliers dans le réchauffement climatique", conclut l’article du Monde. Les retombées de ce lobbying n’ont pas encore tout à fait disparu en France, où certains cercles érigent en dogme la négation de tout réchauffement et l’inconcevabilité de toute responsabilité industrielle. L'autorité qui a défini ce dogme est M. Tillerson (via les « scientifiques » émargeant à son budget), expliquait Newsweek... >>

Le 27/02/2014, nous signalions - également d'après Le Monde - que M. Tillerson s'opposait à un forage de gaz de schiste situé près de son ranch de Bartonville au Texas, alors qu'il investissait plus de 31 milliards de dollars dans l'extraction de ce gaz par fracturation hydraulique partout ailleurs... Motif de cette opposition : la pollution de l'eau liée à la fracturation ("fracking"), ainsi que les processions de camions-citernes, dévalorisent les biens immobiliers voisins... "Ce scénario digne d'une série télé tombe assez mal, au moment où Exxon s'est lancé dans une campagne pour convaincre que l'extraction du gaz de schiste ne pouvait avoir que des retombées positives pour les communautés locales", constatait le quotidien. D'où ce photomontage américain proclamant T-Rex "Asshole of the day" :

► Depuis 2015, le procureur de New York a ouvert une enquête pour déterminer si Exxon a dissimulé au public des informations sur les risques liés au changement climatique.



► Depuis septembre 2016, Exxon Mobil est sous le coup d'une enquête de la SEC (le "gendarme de la finance" américain). Il s'agit de déterminer, au vu de documents internes [*], comment le géant pétrolier évalue ses actifs par rapport au changement climatique : et, par suite, s'il cherche à biaiser l'impact de son business model sur l'environnement et le climat. Selon le Wall Street Journal (20/09), l'enquête et ses conclusions pourraient obliger l'industrie pétrogazière à prendre au sérieux les efforts climatiques : ce qui aurait de vastes ("far-reaching") conséquences pour cette industrie, qui se porte mal par ailleurs...

► Trois mois plus tard, M. Trump forme un gouvernement de milliardaires qui nient jusqu'à l'existence du changement climatique ! Et il confie le poste de secrétaire d'Etat (ministre des Affaires étrangères) à M. Tillerson, avec cet argument massue : "Il fait du business partout dans le monde." Alors que c'est ce que le monde reproche à M. Tillerson... [ Mais le monde, Ubu Roi s'en fout ouvertement. C'est même ça qui excite l'admiration des "populistes" français, ces pervers - au sens freudien - qu'un sociologue propose de rebaptiser "boubours" ("bourgeois bourrins") : diagnostic exact sur lequel je reviendrai ].



Quelle politique étrangère mènera M. Tillerson ? celle qu'il a menée à Exxon, comme M. Trump a la franchise de nous le dire ? C'est l'axiome voulant que ce qui est bon pour Exxon soit forcément bon pour "l'Amérique" - sans préciser qui en Amérique.

Et qu'est-ce qui serait "bon pour Exxon", dans la conjoncture actuelle ? Selon les analystes financiers, Exxon pourrait être en "déclin irréversible" (CNN Money, 26/10). Selon l'Institute for Energy Economics (groupe d'analyse pour investisseurs institutionnels financé par les Rockefeller qui viennent de liquider tous leurs investissements pétroliers), le titan Tillerson est "dans un grave marasme comme tout le Big Oil" : voir le tableau ci-dessous, Exxon's debt mounts as profits plunge. D'après ces analystes, les prix bas ne faisaient qu'aggraver le déclin du secteur, et leur amorce de remontée ne suffira pas à le renflouer. Pris dans une spirale de mauvais résultats et d'incertitudes pour l'avenir, M.Tillerson redoute d'être mis sur la sellette par les plus puissants de ses actionnaires de référence, parmi lesquels les fonds de Vanguard, BLK et STT.

C'est avec ce stress qu'il devient le secrétaire d'Etat du système Trump. L'angoisse des pétroliers étant mauvaise conseillère au gouvernement, le résultat géopolitique pourrait ne pas ressembler à ce qu'espéraient les naïfs... On leur conseille de se mettre en prière pour aider "T-Rex" à résister au conflit d'intérêts.



Jamais le mélange du business privé et de la puissance publique, classique aux Etats-Unis, n'aura atteint des proportions aussi caricaturales. Les électeurs pauvres seront les dindons de la farce : voilà la réalité de la trumperie.



__________

[*] documents d'Exxon et de son cabinet d'audit, PricewaterhouseCoopers... qui se trouve aussi être celui du scandale d'évasion fiscale au Luxembourg (LuxLeaks), dont le procès en appel se plaide cette semaine. Cet univers est tout petit.

PARMI LES LIENS POUR ALLER PLUS LOIN :

https://350.org/fr/exxon/

http://www.zmescience.com/ecology/climate-change-papers-exxon-mobil/

http://www.wsj.com/articles/sec-investigating-exxon-on-valuing-of-assets-accounting-practices-1474393593

https://350.org/the-exxonknew-case-just-went-federal/

http://act.climatehawksvote.com/prosecute_exxon

https://www.desmogblog.com/2016/04/26/there-no-doubt-exxon-knew-co2-pollution-was-global-threat-late-1970s

http://legalinsurrection.com/2016/04/exxon-attempts-to-deflect-legal-climate-change-strikes/>

http://www.nationofchange.org/2015/11/28/4-ways-exxon-fou...

http://www.lemonde.fr/cop21/article/2015/12/05/a-montreuil-le-petrolier-exxon-condamne-par-les-ecologistes_4825416_4527432.html

http://www.politico.com/story/2016/05/exxon-climate-campaign-222920

http://www.businessfinancenews.com/25455-exxon-mobil-corporation-xom-denies-allegations-related-to-climate-change/

http://money.cnn.com/2016/10/26/investing/exxonmobil-stock-oil-prices/

Wall Street pro-Exxon :

http://www.valuewalk.com/2013/04/qatar-and-exxon-mobil-sign-natural-gas-treaty/

Tillerson est d'autant plus dangereux que les affaires du Big Oil vont mal :

Exxon contre l'environnement : coupable et éteignoir...