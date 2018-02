Classe politique 2018 : l'ère du vide (et de la com')

...vue dans ce portrait d'une “étoile montante” de LREM :

<< Aurore Bergé, c’est d’abord un palmarès […] A 31 ans, et déjà quinze ans de militantisme, l’étoile montante a soutenu, puis parfois combattu, dans l’ordre : Nicolas Sarkozy, François Fillon, Valérie Pécresse, Jean-François Copé, Alain Juppé. Pas mal. […] L’une des premières à droite à annoncer son soutien au futur président était depuis un moment classée à gauche de son parti, notamment après son soutien au mariage pour tous. Ce passage à l’ennemi n’a rien fait pour changer l’image d’une ambitieuse flip-flappant au gré du vent. Devant son Coca-Cola Light, elle fait la moue, assure qu’elle est d’abord fidèle à ses convictions d’européiste laïque, libérale sur les questions économiques et de mœurs […] Elle est devenue l’une des députés phares de cette majorité débutante, multipliant les apparitions médiatiques. […] «C’est une warrior, et c’est une qualité», ajoute le secrétaire d’Etat et délégué général de LREM Christophe Castaner. […] Egoïste, Aurore Bergé ? «C’est une forte personnalité qui attire la lumière […], se souvient Nicolas Vanbremeersch, président de Spintank, l’une des agences en communication pour lesquelles elle a travaillé. Poser les choses, réfléchir, avoir une vision, ce n’est pas forcément son truc, mais en même temps elle est intelligente, maligne, décortique bien les sujets, a un certain flair.» […] Le journal satirique de l’Institut d’études politiques […] notait sa tendance à s’afficher en bonne compagnie sur son blog : Aurore avec Nicolas, avec Rachida, avec Valérie, etc. Une manie confirmée pour quiconque la suit sur Facebook ou Twitter, où elle est très active. Pourquoi ce besoin ? La députée est légèrement décontenancée : «Je ne sais pas… Ça me paraît logique.» […] Aurore Bergé ferait un beau personnage de la série Baron noir. Une acharnée à la Rickwaert, se réveillant très tôt le matin et envoyant des messages très tard le soir pour savoir quand sortira le portrait. «Je n’aime pas ne pas maîtriser», reconnaît-elle, inquiète... >>





Libération (17/02)