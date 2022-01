Du bas en haut, la Macronie manque de sens politique

Réflexions sur les dernières tragi-comédies de l'Assemblée nationale, à l'occasion de mes voeux sur Radio Présence (Toulouse Midi-Pyrénées) et Radio Fidélité Mayenne :

<< Que peut-on se souhaiter, à nous tous, en ce début d’une année 2022 qui sera, on l’assure, très politique pour un tas de raisons ? On peut se souhaiter une grâce de sérénité, face au spectacle parfois consternant que donne, précisément, la vie politique.

Regardez ce qui se passe le soir du 3 janvier à l’Assemblée nationale. Dedans et dehors. On a vu ça avant-hier soir sur LCI : dehors, sous la pluie, une troupe de manifestants très énervés hurlant des menaces sanglantes contre les députés s’ils votent pour le passe vaccinal. On pourrait peut-être trouver une critique raisonnable de l’idée du passe, mais ce soir-là, dans cette petite foule surexcitée, les slogans ne sont pas raisonnables : ils sont délirants, ces gens hurlent que les vaccins sont des poisons faits exprès pour tuer les gens, que c’est un “complot mondialiste” contre la France de toujours, que les députés et les journalistes sont des “collabos”, qu’on va leur régler leur compte physiquement, etc... À l’arrière des hurleurs, on voit l’organisateur de la manif : Florian Philippot, qui regarde son œuvre avec ironie. Tellement calme qu’on a envie de lui demander si lui, par hasard, il ne serait pas vacciné…

Pendant ce temps-là, à l’intérieur de l’Assemblée nationale, c’est Jean-Luc Mélenchon qui est lancé dans une charge furieuse contre le passe vaccinal et contre le vaccin lui-même : le vaccin ne sert à tien, clame-t-il, c’est une “raquette trouée”, etc. Le ministre fait alors observer que Mélenchon est mal placé pour affirmer ça, ayant lui-même reçu sa troisième dose de vaccin Pfizer !

Mais peu importe à Mélenchon, il fait son coup de théâtre, qui est de réussir à retarder un peu le débat, donc le vote du passe vaccinal. Et comment y parvient-il ? En réussissant à faire voter la suspension du débat parce que le groupe parlementaire macroniste, en principe majoritaire, a déserté ce soir-là l’Assemblée nationale. L’hémicycle est aux deux tiers vide. Pourquoi les élus de ‘La République en marche’ désertent-ils leurs sièges à l’Assemblée ? Parce qu’en 2017 une bonne partie de ces députés et députées étaient venus du monde du business : ils regrettent apparemment de l’avoir quitté, et ne cachent pas qu’ils jugent la politique une activité moins rémunératrice et bien plus périlleuse…

Alors, entre les délires du dehors et les faux-semblants du dedans, on dirait que la vie politique actuelle est un peu creuse. Comment lui rendre un contenu ? Je crois qu’il y a quelques idées là-dessus dans l’encyclique Laudato Si’. >>



NDPP - À venir ensuite : mes réflexions sur la diatribe de Macron dans 'Le Parisien' : le fond avait un peu de vrai, mais la forme était indécente de la part d'un chef d'Etat. Ce ludion n'aurait jamais dû quitter la finance.