2021 : soyons réalistes, demandons l'impossible

Mon éditorial à RCF Radio chrétiennes de France :

<< Bonne année à tous ! On en a besoin, même si 2021 démarre d’une façon, comment dire, un peu… entravée, par le Covid. Mais même le Covid appelle toute une série de vœux de Nouvel An. Surtout au vu de l’actualité de ces derniers jours…

► Regardez ce qui s’est passé en Ille-et-Vilaine, hélas : que les organisateurs d’une free-party (payante) tournent le dos au civisme sanitaire en entassant 2500 personnes pendant 36 heures, sans masques et sans distances, et en déclarant après : « peu importent les conséquences » et « on le refera » ! (c’est ce qu’un de ces organisateurs ose dire à la presse, et en jouant au rebelle)… Eh bien c’est effarant. Et c’est une insulte aux soignants. Alors souhaitons qu’en 2021 plus personne ne confonde irresponsabilité et rébellion…

► Du côté des pouvoirs publics aussi, il y aurait des vœux à faire. Par exemple : depuis plusieurs mois Bruxelles nous parlait du préachat de quantités infinies de doses de vaccins… Il y a quinze jours, l’arrivée des vaccins nous était présentée comme une grande et décisive nouvelle... Et puis quoi, ensuite ? En France, même en Allemagne, ça coince : finalement on n’a pas assez de doses de vaccin… La vaccination va plus lentement que prévu… L’Elysée se fâche contre cette lenteur, etc. Alors souhaitons qu’en 2021 la parole publique ne donne plus l’impression d’annoncer autre chose que la réalité.

► Mais on peut aussi faire des vœux créatifs à partir du Covid. Par exemple : dans son message du 1er janvier, le pape François nous dit, je cite : « Devant la pandémie du Covid-19 nous nous rendons compte que nous nous trouvons dans la même barque, tous fragiles et désorientés mais tous appelés a ramer ensemble, parce que personne ne se sauve tout seul ». Prendre la solidarité comme boussole : dans la société et envers la nature… dans nos vies personnelles ou dans l’économie… Ça répond à des besoins profonds et ça pourrait, oui, changer des choses. Comme disait le vieux slogan de 68 : soyons réalistes, demandons l’impossible ! >>