Apothéose du libéralisme conservateur

<< 6 145 km : c'est la distance précise entre New York City et Lyon. Un chemin plutôt conséquent et pas facile à faire lorsque l'on habite dans une ville mais que l'on travaille dans l'autre. Elue LR à la région Auvergne-Rhône-Alpes, Anne Lorne en sait quelque chose : elle vient de s'installer dans la Grosse pomme, révèle Lyon Mag. Cette figure de Sens commun - le mouvement politique issu de la Manif pour tous - a cependant décidé de conserver son siège à la région. Anne Lorne s'est engagée, selon la publication lyonnaise, à faire des allers-retours chaque mois pour assister aux assemblées plénières du conseil régional. D'où notre analyse : et de 1, paie ton bilan carbone ; et de 2, pour le reste de ses missions d'élue régionale, on fait comment ? >> (‘Chez POL’, 24/09)