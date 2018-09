La colère du P. Zanotti-Sorkine

...contre ceux qui se taisent au lieu de défendre le pape trahi par un "Judas" (quand ils ne plaident pas en faveur de ce dernier) :

Extrait de la tribune du P. Zanotti-Sorkine dans La Croix (6/09)

Au secours du Pape !

<< Pourquoi ce silence ? À mes yeux il a assez duré ! Je ne peux pas m’empêcher de tremper ma plume dans l’encre de mon indignation pour voler au secours du Saint-Père qui depuis plusieurs jours, injustement, gît dans la poussière de la cacophonie médiatique, trahi par l’un de ses anciens proches collaborateurs, Mgr Vigano, qui, disons-le sans détour, ne supporte pas les réformes qu’il opère : autrement dit son esprit évangélique.

Mais quoi ! Judas est de tous les temps, pourquoi s’en étonner ? Aujourd’hui, en justicier, paré de mille vertus et de toute sa hauteur d’archevêque, il ose demander au pape François de se retirer pour faute grave ! Mais où sommes-nous ? Tout simplement dans la barque de Pierre diablement chahutée par ce prélat fixiste, coalisant derrière lui de nombreux ecclésiastiques et fidèles qui entendent en l’occurrence profiter des turpitudes commises par le cardinal McCarrick pour poignarder le successeur de l’apôtre Pierre ! Le procédé est écœurant […] C’est donc le pape qui est visé ici et non les agissements de McCarrick ! La démarche de Mgr Viganò, pour le coup, ne me semble pas très pure !

[...] Aussi, qu’au plus vite, dans l’Église, l’unité se recrée autour des évêques en communion avec ce pape qui est le bon pour notre temps, parce qu’il garde les yeux rivés sur l’Évangile de la bonté, notre charte de vie… >>