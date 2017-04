Vote : un cercle catho-libéral "éclaire nos consciences"

Courriel comminatoire d'un groupe libéral sous label chrétien :

J'ai reçu ceci hier à 23 h 29, de l'Institut Montalembert (cénacle de libéralisme économique sous label chrétien) :

<< A quelques deux jours du premier tour, beaucoup de chrétiens se posent la question de leur vote. Faut-il voter pour François Fillon, pour Emmanuel Macron, Marine Le Pen ou Jean Luc Mélenchon, un petit candidat, voter blanc ou s’abstenir ?



Devant ce choix engageant le futur de notre pays, dans les circonstances très préoccupantes quant à notre sécurité après le dernier attentat d'hier, il nous a semblé important de vous proposer notre point de vue sur l’élection présidentielle de 2017, pour choisir le Président qu'il nous faut pour affronter les temps qui viennent.



En effet, L'Institut Montalembert comme il y a cinq ans, a fait le choix de s’exprimer, pour éclairer les consciences des chrétiens, et aider clairement les électeurs à exercer leur discernement.



Si l’Église institutionnelle a joué son rôle en nous proposant des balises sur le chemin de notre réflexion, au vu des programmes de tous les candidats, nous ne pouvons que nous positionner en faveur de François FILLON, qui apparaît comme le candidat incarnant le choix du mieux possible et de la solidité.



« L'Institut Montalembert», qui signe cet appel, est un groupe de réflexion chrétien sans attache idéologique ni appartenance partisane. Ainsi, alors que les chrétiens ont su, depuis peu, retrouver une expression sociale dans le débat politique, les co-signataires de ce texte souhaitent porter un éclairage particulier sur cette élection décisive pour notre avenir, à la lumière de leur foi chrétienne.



Institut Montalembert : Les chrétiens doivent voter FILLON !



Ludovic TROLLE, Président >>





Ce marketing en direction des cathos appelle plusieurs réflexions :



1. Le cercle Montalembert fait profession d'engagement chrétien "sans attache idéologique". Dans le langage libéral, l'épithète "idéologique" ne désigne que la pensée non-libérale. (Exemple : "croire au changement climatique c'est idéologique").

2. Label oblige, le site Montalembert fait référence à "la DSE" (doctrine sociale de l'Eglise). Celle-ci n'est pourtant pas compatible avec le libéralisme économique, ainsi que le confirment les encycliques sociales depuis Léon XIII, notamment Laudato Si' : cf. aussi Evangelii gaudium. Surdité d'un certaine bourgeoisie "catho" envers le Magistère ! On en trouve une expression dans la dichotomie Montalembert entre : a) les "balises" de l'Eglise "institutionnelle", b) le "mieux possible", censément incarné par M. Fillon... Ça me rappelle M. Lafont, co-PDG du trop célèbre groupe Lafarge-Holcim, expliquant lors du débat de St-Philippe-du-Roule (hiver 2015) que le pape François est un saint mais qu'on ne doit pas le suivre sur le terrain économique.

3. Le programme de M. Fillon plaît sans doute à M. Lafont (celui de M. Macron aussi) : mais il n'est pas compatible avec la pensée sociale de l'Eglise ! Il n'est compatible "qu'avec la doxa libérale", soulignent sévèrement des centaines d'économistes internationaux - tout aussi sévères envers le programme Macron. Néanmoins le courriel-tract Montalembert nous assène que les chrétiens "doivent voter Fillon". Pourquoi ? Parce que le christianisme consiste à détruire la fonction publique, à privatiser la couverture santé et à favoriser fiscalement les plus riches au détriment des classes moyennes ?

4. "Montalembert" conclut en nous disant que voter Fillon complèterait le fait que "les chrétiens ont su depuis peu retrouver une expression sociale dans le débat politique". Ce n'est pas une allusion au courant Laudato Si' qui s'est fait jour un peu partout : c'est évidemment une allusion à la MPT et à Sens Commun, en marche sous Fillon vers l'apothéose de Mme Boutin sous Sarkozy - ce qui n'est pas peu dire.

5. Le courriel-tract Montalembert appelle ça "éclairer nos consciences". Voilà une étrange conception de l'éclairage.